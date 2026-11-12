Росія атакувала рейсовий пасажирський автобус в Запорізькому районі.

Атака на Запоріжжя: що відомо про удар по пасажирському автобусу

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін, російський безпілотник завдав удару по рейсовому пасажирському автобусу в Запорізькому районі.

Внаслідок атаки поранення дістали троє жінок. Стан однієї з постраждалих оцінюють як тяжкий.

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Під час удару в автобусі перебували орієнтовно 12–15 пасажирів.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що від ранку 12 листопада російські війська атакують Балабине Запорізької області керованими авіабомбами.

У результаті російського обстрілу загинула 99-річна жінка, також поранення дістала 12-річна дівчинка. У неї діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення стегна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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