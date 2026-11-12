РФ атакувала пасажирський автобус на Запоріжжі: є поранені
Росія атакувала рейсовий пасажирський автобус в Запорізькому районі.
Атака на Запоріжжя: що відомо про удар по пасажирському автобусу
Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін, російський безпілотник завдав удару по рейсовому пасажирському автобусу в Запорізькому районі.
Внаслідок атаки поранення дістали троє жінок. Стан однієї з постраждалих оцінюють як тяжкий.
Під час удару в автобусі перебували орієнтовно 12–15 пасажирів.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що від ранку 12 листопада російські війська атакують Балабине Запорізької області керованими авіабомбами.
У результаті російського обстрілу загинула 99-річна жінка, також поранення дістала 12-річна дівчинка. У неї діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення стегна.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.