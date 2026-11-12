Служба безпеки України повідомила про активізацію російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), спрямованих на дискредитацію відомства.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Росія використовує розслідування НАБУ для поширення фейків про СБУ

За даними СБУ, останнім часом російські інформаційні ресурси поширюють сотні фейкових повідомлень, зокрема з використанням нещодавніх розслідувань Національного антикорупційного бюро України.

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У Службі безпеки вважають, що мета таких публікацій — знизити довіру українців до державних органів та створити враження нібито протистояння між СБУ й антикорупційними структурами.

Зокрема, російські медіа з посиланням на пропагандистське агентство РИА Новости почали поширювати твердження, що НАБУ нібито повідомило про замовне вбивство офіцера Військово-морських сил України, яке начебто організували за вказівкою СБУ.

У Службі безпеки наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

НАБУ не робило жодних заяв щодо цього злочину. Крім того, розслідування вбивств не належить до підслідності антикорупційного бюро.

Що відомо про вбивство офіцера ВМС

У СБУ підтвердили, що у вересні 2026 року справді було вбито офіцера українських Військово-морських сил. Однак, за інформацією спецслужби, російська пропаганда використала обставини реального злочину для поширення неправдивих повідомлень.

За даними СБУ, виконавцем убивства виявився пенсіонер із Дніпропетровської області, якого завербували російські спецслужби.

Чоловіка затримали по гарячих слідах.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

У СБУ закликали українців перевіряти інформацію та не довіряти повідомленням російських пропагандистських ресурсів.

У разі спроб вербування або отримання підозрілих пропозицій громадян просять звертатися до Служби безпеки за номером 1516, електронною поштою 1516@ssu.gov.ua або через чатбот Спали ФСБшника.

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