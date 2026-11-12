Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 12 листопада: ЗСУ знищили 2150 окупантів і понад тисячу дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 150 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 12 листопада 2026 року
- близько 1 616 330 (+2 150) осіб,
- танків — 12 471 (+3),
- бойових броньованих машин — 25 720 (+14),
- артилерійських систем — 52 278 (+47),
- РСЗВ — 2 269 (+3),
- засобів ППО — 1 756,
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 130 (+8),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 605 923 (+1 013),
- крилатих ракет — 5 196,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 173 838 (+312),
- спеціальної техніки — 4 899 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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