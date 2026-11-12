Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 150 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 12 листопада 2026 року

  • близько 1 616 330 (+2 150) осіб,
  • танків — 12 471 (+3),
  • бойових броньованих машин — 25 720 (+14),
  • артилерійських систем — 52 278 (+47),
  • РСЗВ — 2 269 (+3),
  • засобів ППО — 1 756,
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 130 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 605 923 (+1 013),
  • крилатих ракет — 5 196,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 173 838 (+312),
  • спеціальної техніки — 4 899 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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