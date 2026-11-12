Європарламент ухвалив резолюцію щодо українських дітей, яких Росія примусово депортувала або які залишаються на тимчасово окупованих територіях України.

Депортація дітей України: Європарламент ухвалив резолюцію

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Документ підтримали 536 євродепутатів, проти проголосували 8, ще 37 утрималися.

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– Вітаю рішення Європарламенту. Дякую євродепутатам за особливу увагу до злочинів Росії з примусової депортації, мілітаризації, зміни ідентичності українських дітей – необхідності посилення санкційного тиску на РФ, щоб повернути українських дітей та зупинити порушення їх прав, – повідомила Олена Кондратюк.

За словами Олени Кондратюк, ключовою зміною став розширений підхід до злочинів РФ проти українських дітей. Резолюція стосується не лише депортованих, а й близько 1,6 млн дітей, які залишаються під російською окупацією.

Європарламент заявив, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, та закликав країни ЄС офіційно визнати їх такими.

Документ вимагає від РФ негайно повернути всіх депортованих і примусово переміщених дітей, надати інформацію про їхнє місцеперебування та стан здоров’я, забезпечити доступ міжнародних організацій. Також Росія має скасувати незаконні усиновлення, зміни громадянства й персональних даних дітей та закрити онлайн-каталоги для їхнього усиновлення.

Окремо Європарламент закликає припинити примусову русифікацію, мілітаризацію та ідеологічну обробку дітей на окупованих територіях, забезпечити їм право на українську освіту й можливість безпечного виїзду разом із родинами.

Резолюція також передбачає посилення санкцій проти причетних до цих злочинів. Йдеться не лише про посадовців, а й про освітні установи, дитячі табори, транспортні компанії, організації з усиновлення та молодіжні структури.

Зокрема, Європарламент закликає запровадити санкції проти Газпрому, Роснєфті та причетних дочірніх компаній, які, за даними Єльського університету, фінансували або забезпечували переміщення та перевиховання українських дітей.

Крім того, депутати підтримали ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Водночас вони наголосили на необхідності притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів, зокрема через механізм універсальної юрисдикції та співпрацю Європолу, Євроюсту й українських правоохоронців.

Європарламент також виступив за посилення міжнародних механізмів розшуку та повернення дітей, зокрема роботи відповідної Міжнародної коаліції, створення цифрової бази даних зниклих дітей і запровадження парламентського та дипломатичного патронування. Угорщину закликали приєднатися до Коаліції, а Єврокомісію — звітувати про виконання її домовленостей.

Окремо депутати привітали рішення Єврокомісії виділити додаткові €50 млн на захист дітей в Україні та закликали забезпечити довгострокову психологічну, медичну, освітню й юридичну допомогу після їхнього повернення, а також підтримку правозахисних організацій.

У резолюції наголошується, що повернення українських дітей не може бути предметом політичного торгу, територіальних поступок чи обміну полоненими. Захист їхніх прав і відповідальність за скоєні злочини мають залишатися серед ключових питань будь-яких мирних переговорів.

Нагадаємо, що 11 листопада у Європарламенті відбулися дебати про злочини Росії проти українських дітей. Тоді стало відомо, що євродепутати готують резолюцію, де дії РФ проти українських дітей можуть бути кваліфіковані як геноцид.

Фото: пресслужба Олени Кондратюк

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