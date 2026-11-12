В Україні вже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Збої Starshield в Україні: що відомо

За словами президента, українські підрозділи вже кілька днів фіксують значні проблеми в роботі Starshield над територією України.

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Збої спостерігаються вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський повідомив, що йдеться про системні обмеження швидкості Starshield до рівня 161 кілометра на годину, або 100 миль на годину.

Українські військові перевірили обставини та встановили, що проблеми не є випадковими помилками, а пов’язані із системним обмеженням швидкості.

Президент наголосив, що проблеми зі Starshield насамперед ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників.

За його словами, через обмеження засоби збиття не можуть достатньо швидко розвивати швидкість і виконувати перехоплення.

Зеленський заявив, що така ситуація допомагає російським військам вбивати більше українців та завдавати точніших ударів по території України.

Водночас президент повідомив, що українська сторона намагається з’ясувати всі обставини проблеми разом зі США.

Проблеми з роботою Starshield: що відомо

Проблеми з роботою Starshield в Україні виникали й раніше.

Зокрема у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження супутникового зв’язку під час руху на високих швидкостях. Це призвело до перебоїв у керуванні безпілотниками, зриву окремих бойових завдань та ускладнило перехоплення російських реактивних дронів.

Зокрема, у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляли, що зв’язок із безпілотниками міг зникати на 10–20 секунд уже за швидкості 110–120 км/год. Через це окремі місії довелося скасувати.

24 жовтня Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи Starlink/Starshield. За даними відомства, зв’язок залишався стабільним під час руху зі швидкістю понад 400 км/год.

Згодом засновник SpaceX Ілон Маск звинуватив українських військових у нібито порушенні умов використання комерційного Starlink для ударів безпілотниками.

В Україні ці твердження спростували. Радник президента з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов пояснив, що комерційні термінали Starlink мають обмеження швидкості руху до 70–90 км/год, а для військових місій із застосуванням швидкісних безпілотників використовують Starshield.

Маск також заявляв, що військова система Starshield перебуває під контролем уряду США, який визначає умови її використання.

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