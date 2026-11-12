Перебої у функціонуванні супутникової системи Starshield знижують можливості української протиповітряної оборони у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. Наразі військові адаптують систему ППО до нових умов, однак для повноцінного захисту неба потрібне відновлення роботи сервісу.

Про вплив збоїв на обороноздатність повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, відповідаючи на запит агентства Інтерфакс-Україна.

Збої в роботі Starshield послабили ППО проти дронів РФ

У Генштабі зазначили, що на тлі посилення інтенсивності російських повітряних ударів по цивільних об’єктах Сили оборони провели заходи для зміцнення протиповітряної оборони, зокрема, адаптували систему до боротьби з ворожими реактивними безпілотниками.

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Важливу роль у цьому процесі відіграє саме система Starshield, оскільки вона забезпечує роботу українських дронів-перехоплювачів, додали там.

— Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним безпілотникам противника та іншим типам загроз. Це може призвести до обмеження можливостей Сил оборони України із захисту життів людей, цивільних і критичної інфраструктури, — наголосили в Генштабі.

Попри технічні труднощі, Сили оборони продовжують захищати українське небо та перебудовують роботу ППО відповідно до актуальної ситуації. Водночас у Генштабі наголосили, що для повноцінного виконання завдань із захисту людей необхідне відновлення роботи Starshield.

У четвер, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив про перебої в роботі Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX. Про це він повідомив за підсумками доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За словами президента, українські підрозділи вже кілька днів фіксують значні збої у функціонуванні системи над територією України — вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Військові з’ясували, що йдеться не про випадкові помилки, а про системне обмеження швидкості роботи Starshield на рівні 161 км/год (100 миль/год), що суттєво ускладнює перехоплення реактивних дронів РФ.

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