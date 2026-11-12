Президент Володимир Зеленський розкритикував обмеження у швидкості супутникового зв’язку Starshield у прифронтових та окупованих регіонах України. За його словами, це ускладнює перехоплення російських дронів і може призвести до збільшення кількості жертв серед українців.

Про це Зеленський заявив під час саміту Європейської політичної спільноти.

Зеленський прокоментував збої у роботі Starshield

Коментуючи ситуацію з роботою супутникової мережі, Зеленський звернув увагу на підхід американської сторони до українських територій, де зафіксовані технічні обмеження.

Зараз дивляться

— Деякі речі вже зрозумілі. Якщо “хтось в Америці” ухвалює рішення, які, по суті, ставляться до української території так, ніби вона не є українською, то це показує нам, куди рухаються справи, — наголосив президент.

Він також стверджує, що Україна ніколи та за жодних обставин не визнає російську окупацію своїх земель.

Зеленський пояснив, що українські військові використовують Starshield для забезпечення роботи протиповітряної оборони. Оскільки поблизу лінії фронту Сили оборони не мають змоги використовувати авіацію, то головну роль там відіграють безпілотники-перехоплювачі, ефективність яких напряму залежить від швидкості зв’язку.

— Тут можуть діяти лише перехоплювачі безпілотників. А без необхідної швидкості збивати Shahed стає набагато складніше, — зауважив президент.

Водночас Київ намагається з’ясувати деталі у партнерів. За словами Зеленського, українська команда намагається отримати детальну інформацію від американської сторони, але поки що знає дуже мало.

Starshield — це спеціалізована супутникова система та підрозділ компанії SpaceX, розроблені для потреб військових, розвідувальних служб та урядових структур.

12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи фіксують значні збої в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території — обмеження спрацьовують на швидкості від 161 км/год.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що збої в роботі Starshield знижують спроможності ППО у боротьбі з реактивними дронами РФ. Наразі військові адаптують оборону до нових умов, проте для повноцінного захисту неба потрібне відновлення роботи системи.

Джерело : Суспільне

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