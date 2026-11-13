У суботу, 14 листопада, у частині областей України цілодобово запровадять графіки відключення світла через пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 14 листопада: що відомо

Обмеження стосуються підприємств та побутових споживачів. За інформацією Укренерго, графіки діятимуть у таких форматах:

Зараз дивляться

для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

В Укренерго наголошують, що енергетики працюють цілодобово, аби відновити пошкоджене обладнання та мережі якомога швидше.

Громадян закликають перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Протягом минулої доби ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури.

Через наслідки ворожих ударів були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що склалася неприпустима ситуація із електропостачанням у Білій Церкві та Броварах Київської області.

За його словами, люди залишалися без світла по кілька діб, при цьому інформація у звітах від місцевих чиновників не відповідала реальному стану справ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.