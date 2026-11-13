Ситуація із електропостачанням у Білій Церкві та Броварах Київської області – неприпустима. Люди залишалися без світла по кілька діб. Інформація у звітах із місць не відповідала реальному стану справ.

Про це заявив у вечірньому зверненні 13 листопада президент Володимир Зеленський.

Ситуація зі світлом у Білій Церкві та Броварах

Володимир Зеленський повідомив, що під час селекторної наради провів жорстку розмову з урядовцями через ситуацію в цих населених пунктах.

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– Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати, – наголосив президент.

Він додав, що під час наради заслухав звіти про ситуацію в Конотопі та Шостці. За словами Зеленського, влада розраховує, що жителі цих міст отримають необхідну допомогу.

Президент подякував енергетикам, ремонтним бригадам і рятувальникам ДСНС, які відновлюють електропостачання навіть під обстрілами.

Однак він наголосив, що на неналежну роботу комунальних служб та окремих компаній у регіонах має бути швидка реакція.

Зустріч з мерами українських міст

Зеленський також повідомив про зустріч із мерами українських міст за участю прем’єр-міністра Сергія Корецького. Під час розмови обговорили енергетичні та безпекові виклики, захист повітряного простору й координацію дій центральної, обласної та місцевої влади.

За словами президента, до зустрічі долучилися представники Черкас, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Вінниці, Запоріжжя, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська та Ужгорода.

– Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Ми визначили, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Енергетика, захист нашого неба, виклики безпекові внутрішні. Головне – працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства, реальні результати для нашої держави, – зазначив глава держави.

Обмеження швидкості Starshield для військових

Президент порушив питання обмежень швидкості Starshield, які, за його словами, зберігаються вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України.

Зеленський повідомив, що сьогодні міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповідали йому про ситуацію. Він очікує, що Міноборони та МЗС разом з американськими структурами обговорять проблему.

Глава держави наголосив, що обмеження швидкості на тимчасово окупованих українських територіях є дуже поганим сигналом, оскільки це суверенна територія України.

За його словами, такі обмеження ускладнюють перехоплення реактивних Шахедів та протидію іншим безпілотникам. Крім того, вони можуть створювати враження, що США по-іншому ставляться до тимчасово окупованих територій України.

– Розраховуємо на відновлення швидкості, – підсумував Зеленський.

Міжнародна допомога для України

Президент розповів, що Україна отримає від Данії оборонний пакет на €645 млн. Він передбачає більше амуніції для винищувачів F-16, які використовують для знищення російських реактивних Шахедів.

Крім того, Київ домовився з партнерами про енергетичну підтримку українських міст, додаткові санкції проти Росії та подальші кроки для організації масштабного обміну полоненими.

Володимир Зеленський також повідомив про домовленості щодо енергетичної підтримки українських міст. За його словами, конкретні рішення обговорили для Херсона, Дніпра, Харкова, Одеси, Сум, Києва та інших населених пунктів.

Президент подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та європейським партнерам за готовність допомагати Україні. Він уточнив, що Данія вже надала окремий пакет енергетичної допомоги для Херсона.

Крім того, Україна обговорила з Великою Британією запровадження додаткових санкцій проти Росії за продовження війни.

Президент також повідомив про зустрічі з президентом Франції, прем’єр-міністрами Італії, Великої Британії та Польщі, а також президентом Литви. Окрему подяку він висловив президенту Європейської ради Антоніу Кошті за підтримку та поради.

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати над просуванням переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Він також подякував Ірландії за організацію зустрічей із міжнародними партнерами.

Зеленський про обмін полоненими

Глава держави розповів про домовленості з представниками США щодо подальших спільних кроків для досягнення миру та гарантування безпеки України.

– Ми розраховуємо, що буде справді великий обмін полоненими, і ми дуже серйозно сприймаємо формулювання, яке використовують американські партнери, – що це має бути найбільший обмін за весь час цієї війни. Більш ніж 1000 людей з кожної сторони, – наголосив президент.

Він додав, що над підготовкою обміну працюють українські команди, спецслужби, розвідка та Координаційний штаб. Найближчим часом Зеленський очікує доповідь про деталі його підготовки.

Фото: Володимир Зеленський

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