Інженерно-фортифікаційне облаштування державного кордону України з Білоруссю перебуває на високому рівні, а роботи з його подальшого укріплення не припиняються. Попри відсутність наразі ворожої активності, напрямок залишається загрозливим, тож українські захисники мають бути готові до будь-якого розвитку подій.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Кордон із Білоруссю: чи є загроза наступу

За його словами, підрозділи прикордонників продовжують нарощувати оборонні спроможності в усіх областях України, що межують із Білоруссю. Деталі щодо конкретних ділянок та відсотка готовності з міркувань безпеки не розголошуються, однак темпи робіт залишаються стабільно високими.

Зараз дивляться

— Не буду розкривати всіх деталей щодо готовності — на скільки облаштовано та яка саме ділянка. Але у межах усіх областей нашої держави, які мають кордон з Білоруссю, такі роботи ведуться на досить високому рівні. Вони не припиняються, — сказав Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що безперервне інженерне облаштування безпосередньо по лінії кордону є важливим для того, щоб кожен український військовослужбовець на цьому напрямку мав усі можливості для ефективної відсічі потенційним загрозам із білоруської території.

Андрій Демченко пояснив, що пильність на північному кордоні не знижується через політичну залежність Мінська від Москви, попри спокійну поточну обстановку.

— Цей напрямок залишається для нас загрозливим. На щастя, якихось дій з того боку кордону ми не фіксуємо, як і нарощення угруповань сил і засобів. Але поки Білорусь перебуватиме у сфері впливу Кремля, наше завдання — бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, — наголосив він.

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