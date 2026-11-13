Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука, який є підозрюваним у справі НАБУ та САП Карфаген, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 65 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне та Радіо Свобода.

Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення застави

Після звільнення зі слідчого ізолятора Дука звернувся до народних депутатів із закликом створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка розслідуватиме можливу корупцію в Національному антикорупційному бюро України.

Зараз дивляться

Повну суму застави за генерала СБУ, яка становить 65 млн грн, внесли 13 листопада.

Раніше Українська правда повідомляла, що співробітників СБУ нібито змушували збирати кошти для звільнення Дуки з-під варти.

Водночас адвокат підозрюваного Юрій Сухов підтвердив, що працівники спецслужби долучалися до збору грошей, однак наголосив, що це була їхня особиста ініціатива.

За словами захисника, співробітники центрального апарату СБУ ще до рішення суду обговорювали можливість фінансової підтримки генерала. Після визначення розміру застави до збору коштів також вирішили приєднатися працівники регіональних підрозділів.

Адвокат заперечив інформацію про будь-які накази чи примус щодо внесення грошей.

Нагадаємо, що 6 листопада ВАКС обрав генералу Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю застави у 65 млн грн.

4 листопада НАБУ та САП повідомили генералу СБУ Сергію Дуці про підозру в участі у злочинній організації в межах операції Карфаген. За версією слідства, він прикривав діяльність одного з її організаторів, пов’язаного з наркокартелем Хімпром і мережею шахрайських кол-центрів.

Дука заперечує провину та вважає справу помстою керівництва НАБУ. Після оголошення підозри його звільнили з посади, але залишили на службі в СБУ. У цій справі підозри також отримали двоє високопосадовців Нацполіції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.