До Різдва залишається більше місяця, однак українці вже починають планувати святкові поїздки. Одні збираються відвідати родичів в інших областях, інші розглядають відпочинок у Карпатах або на гірських курортах, щоб провести різдвяні та новорічні свята серед зимових краєвидів.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода на Різдво у 2026 році та чого очікувати від зими.

Яку погоду обіцяють синоптики на Різдво у 2026 році

Поки що точного прогнозу на 25 грудня немає. Синоптики наголошують, що робити впевнені висновки про погоду за такий тривалий період зарано. Проте є загальні сезонні тенденції, які дозволяють окреслити попередню картину майбутньої зими.

Зараз дивляться

Про те, чого очікувати від майбутньої зими, розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона наголосила, що наразі говорити про конкретні погодні умови на різдвяні свята передчасно.

За словами синоптикині, прогнози, на які варто орієнтуватися під час планування найближчих справ, охоплюють три-п’ять діб. Прогнози на період до десяти діб мають консультативний характер, а на більші строки можна визначати лише загальні тенденції.

Тобто зараз неможливо достовірно сказати, чи буде 25 грудня сніг, якою буде температура повітря та чи прийдуть до України сильні морози.

Птуха пояснила, що довгострокові прогнози ґрунтуються на статистичних даних за попередні роки та розрахунках, які відображають глобальні переміщення атмосферних утворень і повітряних мас. Вони допомагають оцінити загальний характер майбутнього сезону, але не дають змоги визначити погоду в конкретному населеному пункті в певний день.

Якою буде зима 2026-2027 в Україні

За словами Наталії Птухи, останні розрахунки українських і міжнародних прогностичних центрів свідчать, що зимові місяці в Україні очікуються дещо теплішими за кліматичну норму.

Синоптикиня зазначила, що така тенденція спостерігається вже не перше десятиліття. Більшість зимових місяців останніх років мали температурні показники вище за середні багаторічні значення.

Але це не означає, що протягом усієї зими буде тепло. Птуха нагадала, що попередня зима мала винятки, адже у січні та лютому температура опускалася нижче за кліматичну норму.

Отже, навіть якщо загалом зима 2026–2027 років буде теплішою за середні багаторічні показники, це не виключає окремих періодів похолодання, морозів та снігопадів.

Прогноз погоди на Різдво у 2026 році: чи буде сніг

Окрему увагу привертають прогнози Інституту метеорології та водного господарства Польщі (IMGW).

За їхніми розрахунками, початок грудня може бути відносно типовим для цього місяця. Опади спочатку можливі у вигляді дощу та мокрого снігу, а наприкінці грудня, зокрема на різдвяні свята, допускається суттєвіше похолодання зі снігопадами.

У Польщі не виключають повернення зимової погоди наприкінці грудня. Україна розташована поруч, тож зміни атмосферної циркуляції в Центральній та Східній Європі можуть позначатися на погоді в наших регіонах.

Коли з’явиться точний прогноз погоди на Різдво

Українцям, які вже планують подорожі на різдвяні свята, поки не варто орієнтуватися на конкретні температурні показники чи обіцяні снігопади.

Предметніше оцінити погодні умови на 25 грудня можна буде ближче до самої дати. Саме тоді синоптики зможуть врахувати актуальну атмосферну циркуляцію, переміщення повітряних мас, температурні показники та ймовірність опадів.

Тим, хто планує відпочинок у Карпатах, варто стежити за прогнозами окремо для гірських районів, адже там погодні умови суттєво відрізняються від рівнинної частини України.

Отже, наразі є підстави говорити про можливе похолодання та сніг наприкінці грудня за окремими європейськими прогностичними розрахунками. Проте підтвердженого прогнозу погоди на Різдво Христове 2026 року в Україні, поки немає.

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