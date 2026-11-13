Нацгвардія завершила внутрішнє розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області, де 2 листопада сталися сутички між цивільними та військовослужбовцями.

Зібрані матеріали передадуть Державному бюро розслідувань (ДБР).

Про це 13 листопада повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський під час виступу у Верховній Раді.

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Нацгвардія завершила розслідування подій на Борщагівці

За словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, службове розслідування Національної гвардії завершили 12 листопада.

— Вчора завершено службове розслідування Національної гвардії України і всі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів провадження і надання правової оцінки діям нацгвардійців, — заявив він.

Міністр уточнив, що ДБР уже розслідує кримінальне провадження щодо належності умов перебування військовослужбовців у будівлі, навколо якої виник конфлікт.

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Скільки учасників сутичок на Борщагівці встановили правоохоронці

Іван Вигівський повідомив, що правоохоронці встановили понад 160 людей, які брали участь у подіях 2 листопада.

Із них понад 20 осіб, за даними МВС, були активними учасниками заворушень. Станом на 13 листопада 13 людям повідомили про підозру.

— Але очевидно, що і розбитий транспорт, і заклики до перекидання автобусів, і жбурляння у правоохоронців каміння — все це дикунство матиме належну правову оцінку, — наголосив міністр.

Раніше, 12 листопада, Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання 13 учасників сутичок.

За інформацією правоохоронців, одна з організаторок використовувала підроблене посвідчення медика.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада

Сутички виникли ввечері 2 листопада біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці Бучанського району Київської області.

Будівлю використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1 корпусу Національної гвардії України Азов.

Приводом для конфлікту стали поширені в соціальних мережах повідомлення про нібито незаконне утримання близько 40 військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Також поширювалися чутки про нібито тяжке травмування або загибель одного з військових. Однак у Нацполіції спростували ці повідомлення.

Після цього група цивільних людей намагалася потрапити на територію домоволодіння. Учасники сутичок пошкодили ворота та частину стіни, застосовували піротехніку й сльозогінний газ.

Під час протистояння постраждали військовослужбовці Нацгвардії, а також було пошкоджено чотири службові автомобілі поліції.

Міністр внутрішніх справ раніше назвав неправдивими твердження про існування в будівлі катівень.

Раніше Нацполіція та СБУ встановили понад 130 осіб, причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада біля тимчасового пункту дислокації Національної гвардії.

Серед фігурантів справи — власниця клініки пластичної та естетичної хірургії Валентина Молода. За версією слідства, жінка пропонувала послугу екстреної евакуації людей із території ТЦК та СП або військових частин на автомобілі швидкої допомоги. За словами прокурора, вартість такої послуги становила 107 тис. грн.

Під час подій на Борщагівці Молода представлялася власницею клініки Мед-престиж, яка припинила роботу ще у 2023 році. Автомобіль швидкої допомоги, що прибув на місце сутичок, за даними журналістів, продали у 2024 році.

Жінці повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових формувань та несанкціонованому поширенні інформації про їхнє розташування.

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