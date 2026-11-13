Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, під час якої обговорили наслідки російських атак, темпи відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення захисту енергетичних об’єктів.

Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 13 листопада.

Відновлення на Сумщині та Київщині

За словами президента, учасники наради заслухали детальні доповіді про наслідки російських ударів по Сумщині та відновлювальні роботи у Шостці й Конотопі. Звіти щодо ситуації на Київщині стосувалися Білої Церкви, Броварів та інших міст.

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– Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах. Визначили, як це виправити, – сказав Зеленський.

Він додав, що Міністерство енергетики спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством розвитку громад і територій мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб пришвидшити відновлювальні роботи.

Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром відновлення будівель Інституту травматології та ортопедії в Києві, які були пошкоджені російським Шахедом.

Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про заходи із захисту трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми.

Обмеження швидкості Starshield для Сил оборони

Міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповіли президенту про комунікацію з американською стороною щодо обмежень швидкості Starshield.

За словами Зеленського, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України для українських сил зберігається обмеження швидкості на рівні 161 км/год (100 миль/год).

Він зазначив, що це, зокрема, унеможливлює застосування перехоплювачів проти реактивних Шахедів. Чітких пояснень щодо такого обмеження досі немає.

Зеленський доручив МЗС України і міністру оборони активізувати контакти з Державним департаментом США, Пентагоном та компанією SpaceX, щоб отримати роз’яснення та домогтися виправлення ситуації.

Захист об’єктів аграрної промисловості

Під час селектора президент дав доручення командувачу Повітряних сил, прем’єр-міністру Сергію Корецькому та міністру аграрної політики Тарасу Висоцькому щодо забезпечення засобами ППО визначених об’єктів аграрної промисловості.

Також ідеться про оновлення роботи мобільних вогневих груп, які мають захищати ці об’єкти.

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив про нові проблеми з роботою супутникового зв’язку Starlink для українських військових. Через обмеження швидкості спеціалізованої системи Starshield ускладнюється перехоплення російських реактивних дронів.

Фото: Володимир Зеленський

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