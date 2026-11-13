У ніч проти 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетних ударів по трьох об’єктах у російському Ростові-на-Дону, які використовувалися для виробництва, зберігання та обслуговування безпілотників.

Для атаки українські військові застосували береговий ракетний комплекс Нептун.

Удар по об’єктах БпЛА у Ростові-на-Дону

Як повідомив Генштаб ЗСУ, під удар потрапили виробничі потужності російського підприємства ТОВ Іонос, яке займається виготовленням ударних безпілотників тактичного рівня. Також було уражено склад, де зберігалися дрони цього виробника.

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Ще однією ціллю став сервісний центр компанії Аеро-Хіт, який забезпечує ремонт і технічне обслуговування безпілотників для російської армії.

Зазначається, що підприємство Аеро-Хіт спеціалізується на виробництві ударних і розвідувальних FPV-дронів Велес. Основні виробничі потужності компанії розташовані в Хабаровську, тоді як у Ростові-на-Дону функціонує центр обслуговування цих безпілотників.

Ураження зазначених об’єктів має на меті порушити логістичний і виробничий ланцюг забезпечення російських військ дронами, зокрема скоротити обсяги їх виготовлення, зберігання та ремонту.

У Силах оборони наголошують, що Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах воєнно-економічного потенціалу Росії, реалізуючи право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Такі операції спрямовані на послаблення спроможностей російської армії та припинення збройної агресії проти України.

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