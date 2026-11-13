З міркувань безпеки: у Запоріжжі можуть перекривати рух мостами та греблею ДніпроГЕСДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У Запоріжжі водіїв попередили про можливі тимчасові зміни в організації дорожнього руху через безпекову ситуацію.
- Обмеження можуть стосуватися важливих транспортних переходів через Дніпро, тому автомобілістам рекомендують заздалегідь продумувати маршрути.
- Окремі рекомендації стосуються поведінки поблизу мостів під час повітряної тривоги та виконання вказівок правоохоронців.
У Запоріжжі з міркувань безпеки можуть тимчасово обмежувати рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС.
Про це повідомив в. о. голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
ДніпроГЕС у Запоріжжі: можливі обмеження руху транспорту
У Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС.
– Розумію, що такі обмеження створюють незручності для водіїв і пасажирів. Але найважливіше для нас – безпека людей, – написав він у Telegram.
Водіїв закликають завчасно планувати маршрути з урахуванням можливих перекриттів, не створювати скупчень автомобілів поблизу мостів та за потреби користуватися альтернативними шляхами.
У разі запровадження обмежень необхідно виконувати вказівки правоохоронців.
Під час повітряної тривоги жителям рекомендують уникати перебування поблизу мостів та інших потенційно небезпечних об’єктів. Водіям слід зупинити транспорт у безпечному місці та пройти до найближчого укриття, наголошує Михайло Семікін.