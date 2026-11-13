У Запоріжжі з міркувань безпеки можуть тимчасово обмежувати рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС.

Про це повідомив в. о. голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

ДніпроГЕС у Запоріжжі: можливі обмеження руху транспорту

У Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС.

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– Розумію, що такі обмеження створюють незручності для водіїв і пасажирів. Але найважливіше для нас – безпека людей, – написав він у Telegram.

Водіїв закликають завчасно планувати маршрути з урахуванням можливих перекриттів, не створювати скупчень автомобілів поблизу мостів та за потреби користуватися альтернативними шляхами.

У разі запровадження обмежень необхідно виконувати вказівки правоохоронців.

Під час повітряної тривоги жителям рекомендують уникати перебування поблизу мостів та інших потенційно небезпечних об’єктів. Водіям слід зупинити транспорт у безпечному місці та пройти до найближчого укриття, наголошує Михайло Семікін.

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