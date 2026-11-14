Вранці 14 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися майже 50 тис. сімей.

Про наслідки ворожого обстрілу та перебіг аварійно-відновлювальних робіт повідомила компанія ДТЕК.

РФ вранці атакувала енергооб’єкт ДТЕК на Одещині

За даними ДТЕК, атакований об’єкт вже неодноразово перебував під ворожими обстрілами. Фахівці компанії розпочали ліквідацію наслідків удару одразу, коли дозволила безпекова ситуація.

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Наразі на місці триває розбір завалів та ремонт пошкодженого обладнання.

У компанії попередили споживачів, що через повторні руйнування відновлення потребуватиме певного часу, однак бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну оселю.

Раніше у компанії повідомили, що лише за останній тиждень російські війська пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК у Київській області.

Там зазначили, що енергетики чотири доби повертали світло для понад 203 тис. родин, а щодня над відновленням працюють понад 200 бригад.

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