Протягом наступних 10 днів погода буде мінливою – від дощів у суботу до погоди без опадів протягом найближчих днів. Після цього дощі знову повернуться, однак вони будуть помірними.

Водночас температурний фон буде досить стійким. Вночі у більшості областей очікуються морозні показники, а вдень пануватиме плюсова температура, подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до 12°.

Більш детально про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні 13 та 14 листопада

На вихідних в Україні синоптична ситуація складатиметься по-різному.

– Завтра вночі на погоду ще впливатиме атмосферний фронт, який зараз проходить через територію України, але вдень він вже почне відступати на південний схід і його вплив слабшатиме, дощів ставати менше. Далі інтенсивно зростатиме і атмосферний тиск – тож вже 15-16 листопада погоду без опадів формуватиме антициклон, центр якого 15 листопада буде знаходитися поблизу Одеської області, – каже синоптикиня Укргідрометцентру.

Таким чином, у суботу, 14 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі, крім заходу, прогнозуються помірні дощі. Вдень опадів не очікується, лише на крайньому півдні та південному сході країни пройдуть невеликі дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень у західних та північних областях 0-6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу), на решті території 3-8° тепла, на сході та південному сході країни 7-12°.

У неділю, 15 листопада, пануватиме мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, на Лівобережжі місцями 1-3° тепла. Вдень в Україні буде 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 16-18 листопада

У понеділок, 16 листопада, антициклон відходитиме за межі України. За словами Наталії Птухи він прямуватиме у східному напрямку.

– Тож у денні години 16 листопада до західних областей вже надходитиме наступний атмосферний фронт, тому там місцями, ймовірні, невеликі дощі. З 17 листопада він піде й по іншим областям, принісши туди опади, – каже синоптикиня.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. На заході та південному заході країни вночі очікується 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У вівторок, 17 листопада, буде хмарно з проясненнями.

У західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть дощі, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході та північному сході країни 0-5° морозу. Вдень в Україні очікується 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості південних областей 8-13°.

У середу, 18 листопада, буде хмарно. Вночі на Лівобережжі та крайньому заході, вдень в Україні, крім сходу

та південного сходу, пройдуть невеликі, вдень на заході країни – помірні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла. Вдень в Україні буде 7-12° тепла, у південні частині 13-18°.

Консультативний прогноз на 19 – 22 листопада.

В Україні 19-20 листопада пройдуть дощі, 21-22 листопада без істотних опадів.

– По температурних показниках – вони коливатимуться і будуть, то певні підвищення до плюсів, то зниження, особливо під час прояснень 21-22 листопада. Тоді очікується нічне зниження температури до 0-5° морозу, – каже Наталія Птуха.

19 листопада температура вночі та вдень 5-11° тепла, 20 листопада у західних областях, 21-22 листопада в Україні спостерігатиметься тенденція до зниження температура до 0-5° морозу вночі та до 2-8° тепла вдень.

Таким чином, найближчими днями в Україні очікуються невеликі температурні гойдалки – від плюсів до невеличких мінусів. І до 20-х чисел листопада ця тенденція зберігатиметься.

Також на території нашої країни пануватимуть опади – десь дощі відступатимуть, потім повертатимуться знову. Водночас снігу поки що не очікується.

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