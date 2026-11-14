У неділю, 15 листопада, в окремих регіонах України запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів та промислових підприємств.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 15 листопада: що відомо

Як зазначили в компанії, погодинні графіки відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2 черг діятимуть протягом усієї доби. Обмеження електропостачання для промисловості також застосовуватимуть цілодобово.

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Причиною запровадження графіків стали наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну систему України.

– Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу, – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, вранці 14 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт компанії ДТЕК, розташований на півночі Одеської області. Через удар майже 50 тис. сімей залишилися без електропостачання.

Цей об’єкт уже не вперше зазнає ворожих обстрілів. Фахівці ДТЕК розпочали ліквідацію наслідків атаки одразу після того, як безпекова ситуація дозволила приступити до робіт.

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