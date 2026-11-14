Протягом минулої доби на фронті відбулося 243 бойові зіткнення між російськими окупантами та українськими захисниками.

За даними Генерального штабу ЗСУ, РФ завдала 44 авіаційних ударів, скинула 155 керованих авіабомб, залучила для ураження 3023 дрони-камікадзе, здійснила 1775 обстрілів населених пунктів і позицій українських бійців.

Детальніше про ситуацію на фронті — на карті бойових дій у матеріалі Фактів ICTV.

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Карта бойових дій на 14 листопада 2026

Ситуація в Україні на 14 листопада 2026

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 25 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції українських підрозділів у районі Стариці та в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 спроб російської армії просунутися поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби російських військ просунутися в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 10 штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік Миколайпілля і Новопавлівки.

На Покровському напрямку РФ здійснила 47 атак, намагаючись просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два штурми тривають.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Верхньої Терси, Малої Токмачки та у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили п’ять штурмових дій у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки та Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Втрати ворога на 14 листопада 2026

Загалом втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять:

особовий склад: 1 620 630 (+1 710);

танки: 12 478 (+6);

бойові броньовані машини: 25 750 (+19);

артилерійські системи: 52 355 (+33);

РСЗВ: 2 273 (+2);

засоби ППО: 1 756;

літаки: 452;

гелікоптери: 356;

наземні робототехнічні комплекси: 3 140 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 531 (+448);

крилаті ракети: 5 196;

кораблі та катери: 35;

підводні човни: 2;

автомобільна техніка та автоцистерни: 174 609 (+302);

спеціальна техніка: 4 905.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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