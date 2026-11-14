У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну 96 безпілотниками різних типів, більшість із яких становили реактивні Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 81 ворожу ціль, проте в кількох місцях зафіксовано влучання.

Про результати бойової роботи захисників неба повідомило rомандування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 14 листопада: скільки збила ППО

Повітряний напад російських військ розпочався ще з вечора — із 18:00 13 листопада. Загалом окупанти випустили 96 ударних безпілотників типу Shahed (серед яких 61 був реактивним), Гербера та дронів-імітаторів типу Пародія.

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Пуски здійснювалися із напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованого Донецька та селища Гвардійське в Криму.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 14 листопада, протиповітряна оборона збила та подавила 81 ворожий безпілотник типу Shahed (із них 52 були реактивними), Гербера та дрони інших типів.

Проте в ПС ЗСУ зафіксували влучання засобів повітряного нападу російських військ на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на двох локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ також уточнили, що станом на 07:30 у повітряному просторі України залишалися декілька ворожих ударних безпілотників, бойова робота з їхнього знищення тривала.

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