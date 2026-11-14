Для відновлення руху Південним мостом у Києві знадобиться від двох до трьох місяців. У столиці розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро.

Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник, пише Суспільне.

Відновлення руху Південним мостом у Києві: що відомо

За його словами, Південний міст перебуває у комунальній власності, тому роботи з його відновлення мають фінансуватися з бюджету Києва.

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Калашник додав, що будівництво понтонних переправ через Дніпро вже триває. Загалом планують облаштувати вісім таких переправ. Найбільше навантаження припадатиме на одну з них – нею зможуть користуватися до 130 автомобілів на добу.

Міністр зазначив, що наразі будують два мостові переходи. За його словами, Україна отримує допомогу від США та Японії для облаштування переправ. Розглядається можливість залучення Франції.

Рух поїздів зеленою гілкою київського метро наразі призупинений на ділянці між станціями Славутич і Видубичі через пошкодження Південного мосту внаслідок російських обстрілів.

Що відомо про пошкодження Південного мосту

Унаслідок російської атаки 27 жовтня були пошкоджені елементи Південного мосту. Йдеться про залізобетонну прогонову будову, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації.

Через отримані пошкодження Південний міст закрили для руху. Рух поїздів метро через нього теж призупинили.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що для визначення міцності та безпечності мосту необхідно оцінити окремі пошкоджені ділянки. Цю роботу виконують науковці.

Для поліпшення транспортного сполучення Укрзалізниця запустила додаткові вечірні рейси Kyiv City Express. Крім того, містом курсували додаткові автобуси.

29 жовтня в Києві запустили нові автобусні маршрути, які дублюють лінії метро. 31 жовтня на Південному мосту відновили рух пасажирського транспорту.

7 листопада стало відомо, що вантажівки, які курсують з лівого берега Дніпра на правий через Південний міст, будуть рухатись через Дарницький міст. Для легкових автомобілів і громадського транспорту жодних обмежень не запроваджували.

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