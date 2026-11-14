Росія просуває ідею проведення щодо гуманітарної місії в Костянтинівці на Донеччині, щоб змусити українські війська вийти та без бою окупувати місто. Насправді жителів там майже не залишилося, а всередині тривають бої.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський відреагував на ідею РФ щодо Костянтинівки

За словами Зеленського, російська армія вже півтора року не може захопити Костянтинівку. Він зазначив, що лише у жовтні росіяни втратили там під час штурмів 54 тис. окупантів, тому Кремль намагається реалізувати сценарій з нібито порятунком мирного населення.

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— Російська історія про “мирне населення” в Костянтинівці — це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна раніше зробила все можливе, щоб дати цивільним мешканцям виїхати з міста. Зараз у Костянтинівці перебувають виключно озброєні українські захисники та російські окупанти, а безпосередньо в межах міста тривають бої.

Як розповів Зеленський, цю ситуацію він пояснив американським переговірникам, які привезли російську пропозицію.

— Вони мені привезли цю пропозицію, а потім сказали: так, ми розуміємо, — сказав президент.

Зеленський про загрози для Краматорська

Коментуючи пропозицію Москви повторити в Костянтинівці сценарій Олешків на Херсонщині, Зеленський нагадав, як насправді розвивалися події на лівобережжі Дніпра.

За його словами, спершу росіяни самі заблокували там людей, замінували територію і залишили жителів без їжі. Хоча людей зрештою вдалося розблокувати та вивезти, проте супутникові знімки зафіксували, що РФ використала цей час, щоб завезти до Олешків багато різної зброї та посилити свої військові позиції.

Президент наголосив, що якби Москву справді турбували життя цивільних, то вона запропонувала б подібні гуманітарні операції у селах поблизу Олешків, проте цього не сталося.

— А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити усіх наших людей. Ідея у них така, — резюмував Зеленський.

12 листопада під час зустрічі зі спецпредставниками президента США російський диктатор Володимир Путін заявив про можливість організації у Костянтинівці гуманітарної місії за зразком Олешків.

У Кремлі також стверджували, що російські військові нібито готові розпочати розмінування міста, на яке знадобиться п’ять днів.

У відповідь в Офісі президента України відповіли, що Росія може використовувати цю гуманітарну ініціативу як прикриття для ротації своїх військових підрозділів.

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