Заява російської сторони про нібито захоплення села Воскресенка Запорізької області не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України та розташований за понад 20 км від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомили в ЦПД з посиланням на Угруповання військ Південь.

Росіяни не контролюють село Воскресенка на Запоріжжі

На підтвердження того, що Воскресенка залишається під контролем України, військовослужбовці 142 окремої механізованої бригади записали відео безпосередньо в населеному пункті та розгорнули там український прапор.

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❗️ Russian claims about the alleged capture of Voskresenka in Zaporizhzhia Oblast are false. The settlement remains under the control of Ukraine’s Defense Forces. https://t.co/m0rrBSPkoT — Center for Countering Disinformation (@CforCD) November 14, 2026

В УВ Південь пояснили, що до кінця жовтня російські війська планували прорвати українську смугу оборони. Однак реалізувати цей задум окупантам не вдалося.

– Не зумівши реалізувати цей задум, окупанти створюють для свого командування ілюзію просування в напрямку Запоріжжя. Насправді ж Воскресенка перебуває глибоко в нашому тилу, – повідомили військові.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російське командування вкотре намагається видати бажане за дійсне, створюючи хибне уявлення про просування своїх військ на фронті.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку осені українські захисники деокупували більше територій, ніж російські війська захопили за цей період.

За його словами, українські військові стримують російські штурми поблизу Добропілля та утримують позиції на Донеччині, Харківщині й Запоріжжі.

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