Американська сторона під час переговорів уперше поцікавилася в України, чи готова вона вивести війська з Донбасу, якщо країну приймуть до НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в жодному разі не визнаватиме окуповані території російськими, однак у разі отримання від партнерів конкретного цілісного безпекового пакета він винесе це питання на обговорення із суспільством.

Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами.

США запитали, чи вийде Україна з Донбасу в обмін на НАТО

За словами Зеленського, раніше подібних запитань від представників США не лунало, а позиція України щодо територіальних поступок України залишається незмінною.

Зараз дивляться

— Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: а якщо Україна буде в НАТО, то вийде з Донбасу? Це було вперше, — повідомив президент.

Зеленський пояснив, що наразі Україна обговорює з партнерами цілісний безпековий пакет, який може стати основою переговорної позиції. Він охоплює кілька ключових елементів:

конкретні гарантії безпеки від НАТО та Європейського Союзу;

збереження сильної української армії (визначена чисельність військових, забезпечення зброєю та фінансова підтримка на конкретний період);

План відновлення (Prosperity Plan), підкріплений реальними грошима із чітко визначеними джерелами фінансування.

Президент наголосив, що наразі конкретики щодо цього пакета ще немає і триває його обговорення. Проте якщо США разом з іншими союзниками з НАТО офіційно підтвердять такі умови, то президент звернеться за рішенням до українців, хоча питання визнання російської окупації навіть не розглядатиметься.

— Якщо американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Якщо буде така пропозиція, як президент я вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: дивіться, ось де ми є, партнери об’єдналися і вони бачать це далі так. Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій Росією, — зазначив він.

Коментуючи переговорний процес, президент наголосив представникам США, що довіряти Кремлю неможливо, оскільки російський диктатор Володимир лише ускладнює процес та затягує завершення війни.

— Коли Путін каже щось про державні кордони, то це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає, — стверджує він.

На думку Зеленського, набуття членства в НАТО зменшило б ймовірність повторної агресії проти України, а саме питання вступу нині знову перебуває на порядку денному, оскільки Україна здатна посилити Організацію Північноатлантичного договору.

Необхідним мінімумом президент назвав надання Києву гарантій безпеки за аналогією зі Статтею 5 договору НАТО. Водночас він зауважив, що не має повної впевненості в безвідмовності цього механізму, нагадавши, що в єдності союзники НАТО застосували його лише одного разу — після терактів у США у 2001 році.

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