Інцидент у Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де 2 листопада виникли сутички біля пункту дислокації 1 корпусу Нацгвардії Азов, мав заздалегідь підготовлений характер. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, закликавши правоохоронні органи дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин події.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про заворушення в Петропавлівській Борщагівці

За словами Зеленського, наявні матеріали вказують на штучну організацію заворушень, попри те, що до них долучилися навіть пересічні громадяни.

Зараз дивляться

— Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись — хто вона, яка у неї мотивація. Звісно, в будь-якій подібній історії є і звичайні люди, — сказав він.

На думку президента, загалом виглядає, що це підготовлена історія. Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні дати всі відповіді суспільству на те, що там сталося.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом виникли сутички біля приватного будинку, де розташовувався тимчасовий пункт дислокації 1-го корпусу Національної гвардії Азов.

Цьому передувало поширення у соцмережах повідомлень про те, що в приміщенні нібито утримують та катують людей. Після цього до будівлі прибули місцеві жителі, а також люди, які представилися родичами військовослужбовців.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що на території об’єкта перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину. Згодом госпіталізували чотирьох військових, які потребували медичної допомоги.

За фактом подій Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці встановили понад 130 учасників сутичок, а 13 затриманим уже повідомили про підозри.

Джерело : Укрінформ

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