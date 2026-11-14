У Резерв+ можливі перебої ввечері 14 листопада: що потрібно знатиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У Резерв+ 14 листопада з 21:00 до 00:00 проводитимуть планові технічні роботи.
- Можливі затримки з отриманням та оновленням електронного військово-облікового документа й роботою інших послуг.
У суботу, 14 листопада, у застосунку Резерв+ можливі тимчасові перебої в роботі окремих послуг через планове технічне обслуговування однієї із систем, з якою взаємодіє сервіс. Роботи триватимуть із 21:00 до опівночі.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Що відомо про технічні роботи у Резерв+
– У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги, – йдеться у повідомленні.
У Міноборони рекомендують заздалегідь завантажити електронний військово-обліковий документ на телефон, якщо він може знадобитися ввечері.
Для цього на головному екрані застосунку Резерв+ потрібно натиснути кнопку + та обрати опцію Завантажити PDF.
Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто повторити спробу пізніше. Повторно авторизуватися в обліковому записі для цього не потрібно.
Після завершення обслуговування всі сервіси Резерв+ повернуться до звичайного режиму роботи.
Нагадаємо, у жовтні в застосунку Резерв+ протягом кількох днів не працювало оформлення деяких видів відстрочки від мобілізації.
У червні цього року частину послуг у Резерв+ теж тимчасово призупиняли. Причиною стала некоректна робота обміну даними між державними системами.