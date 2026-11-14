У суботу, 14 листопада, у застосунку Резерв+ можливі тимчасові перебої в роботі окремих послуг через планове технічне обслуговування однієї із систем, з якою взаємодіє сервіс. Роботи триватимуть із 21:00 до опівночі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо про технічні роботи у Резерв+

– У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони рекомендують заздалегідь завантажити електронний військово-обліковий документ на телефон, якщо він може знадобитися ввечері.

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Для цього на головному екрані застосунку Резерв+ потрібно натиснути кнопку + та обрати опцію Завантажити PDF.

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто повторити спробу пізніше. Повторно авторизуватися в обліковому записі для цього не потрібно.

Після завершення обслуговування всі сервіси Резерв+ повернуться до звичайного режиму роботи.

Нагадаємо, у жовтні в застосунку Резерв+ протягом кількох днів не працювало оформлення деяких видів відстрочки від мобілізації.

У червні цього року частину послуг у Резерв+ теж тимчасово призупиняли. Причиною стала некоректна робота обміну даними між державними системами.

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