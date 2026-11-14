Україні необхідно у 2,5 рази збільшити кількість винищувачів F-16, які одночасно перебувають у повітрі. Причина в тому, що наявні літаки регулярно відправляють на ремонт і технічне обслуговування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

Зеленський заявив про потребу у винищувачах F-16

– На сьогодні нам потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі, ніж та кількість, яку ми застосовуємо. Тобто в нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді, – розповів Зеленський.

Він зазначив, що для розв’язання цієї проблеми Україна має продовжити роботу з американською стороною.

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Президент повідомив, що планує долучитися онлайн до засідання у форматі Рамштайн, яке має відбутися наступного тижня.

За словами Зеленського, партнери мають надати Україні відповідні пакети допомоги, які охоплюватимуть усі актуальні потреби.

– Ми це проговорили під час багатосторонньої зустрічі – групи друзів України. Сказали, скільки в європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже їх просимо. Дуже просимо і літаки F-16. Є ліміти щодо використання, бо літаки не нові, – зазначив президент.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що Україна передала партнерам перелік потреб в енергетичних пакетах для міст. Особливу увагу приділили Києву, Дніпру, Харкову, Херсону та Запоріжжю.

Кабінет міністрів підготував спеціальні проєкти зимової підтримки. Вони передбачають забезпечення необхідними обсягами дизельного пального та бензину, паливом для дизельних генераторів і автобусами.

– Бо якщо доведеться скорочувати електротранспорт, то потрібен конкретний об’єм пального і автобусів. Це велика кількість необхідного, і тому без партнерів буде складно. Під час Рамштайну і зустрічі Коаліції охочих в Берліні 19 листопада очікуємо на закриття цих потреб в тому чи іншому вигляді, – наголосив він.

Раніше президент говорив, що американські винищувачі F-16 демонструють високу ефективність у протидії новим російським реактивним безпілотникам.

Проте близько половини цих літаків протягом тривалого часу перебувають у Європі, де проходять ремонт і технічне обслуговування.

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