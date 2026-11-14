Україна та Росія готують наймасштабніший від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими, який може охопити понад тисячу осіб з кожного боку. Сторони узгоджують остаточну кількість після переговорів американських представників з Росією.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський розкрив деталі підготовки великого обміну

За словами Зеленського, звільнення військовополонених стало одним із ключових питань тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Українська сторона підтримала ідею обміну за принципом всіх на всіх або звільнення якомога більшої кількості людей.

Зараз дивляться

— Була амбітна ціль — обміняти всіх на всіх або хоча б велику кількість людей. Головний їхніх сигнал — зробити найбільший обмін за весь час війни, — зазначив президент.

Після зустрічі в Абу-Дабі американська делегація вирушила до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Там представникам США вдалося домовитися про звільнення понад тисячі полонених з обох сторін.

— Але там їм вдалося домовитися, що буде більше тисячі на більше тисячі. Зараз вирішуватимуть, яка кількість буде: 1200–1300, — уточнив Зеленський.

Водночас остаточну кількість учасників обміну та дату його проведення президент поки не назвав.

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже розпочали практичну роботу над організацією цього обміну полоненими.

У Білому домі підготовку наймасштабнішого обміну за час війни назвали обнадійливим прогресом на шляху до миру.

Джерело : Суспільне

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