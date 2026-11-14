Сили оборони України за минулу добу знешкодили ще 1 710 російських окупантів. Загальні бойові втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 620 тис. осіб. Також ворог втратив десятки одиниць бронетехніки, артилерії та сотні безпілотників.

Оновлені дані щодо втрат російської армії оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України на 14 листопада

Окрім значних втрат у живій силі, українські захисники за добу знищили шість ворожих танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 листопада 2026 року орієнтовно склали:

особовий склад — близько 1 620 630 (+1 710) осіб;

танки — 12 478 (+6);

бойові броньовані машини — 25 750 (+19);

артилерійські системи — 52 355 (+33);

РСЗВ — 2 273 (+2);

засоби ППО — 1 756;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 140 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 607 531 (+448);

крилаті ракети — 5 196;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);

спеціальна техніка — 4 905.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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