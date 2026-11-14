Втрати РФ на 14 листопада: ЗСУ знешкодили 1 710 окупантів, 33 артсистеми та 6 танківДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Сили оборони України за минулу добу знешкодили ще 1 710 російських окупантів. Загальні бойові втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 620 тис. осіб. Також ворог втратив десятки одиниць бронетехніки, артилерії та сотні безпілотників.
Оновлені дані щодо втрат російської армії оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні проти України на 14 листопада
Окрім значних втрат у живій силі, українські захисники за добу знищили шість ворожих танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 листопада 2026 року орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 1 620 630 (+1 710) осіб;
- танки — 12 478 (+6);
- бойові броньовані машини — 25 750 (+19);
- артилерійські системи — 52 355 (+33);
- РСЗВ — 2 273 (+2);
- засоби ППО — 1 756;
- літаки — 452;
- гелікоптери — 356;
- наземні робототехнічні комплекси — 3 140 (+4);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 607 531 (+448);
- крилаті ракети — 5 196;
- кораблі та катери — 35;
- підводні човни — 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 174 609 (+302);
- спеціальна техніка — 4 905.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.