Українська ракета для антибалістичної програми FREYJA готова до використання, як і данський радар, який є одним з елементів майбутньої системи. Україна продовжує роботу з партнерами над іншими складовими проєкту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з лідерами країн N5 у п’ятницю, 13 листопада.

Готова українська ракета для програми FREYJA

– Проговорили, як рухається наша антибалістична програма FREYJA. Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета – це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що зараз тривають переговори щодо забезпечення України значною кількістю снарядів для винищувачів F-16.

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Йдеться про запас на шість місяців – 800 тис. одиниць. За словами Зеленського, Данія має вирішити це питання.

– Безумовно, всіх цікавить питання супутникового зв’язку. Зрозуміло чому. Тестуємо кілька варіантів. Франція, Норвегія, Данія, Фінляндія – це ті, з ким ми вже почали працювати. І Німеччина долучиться. Це історія не дуже швидка, на жаль. Але в цьому напрямі ми також домовились працювати, – додав він.

Нагадаємо, у вересні Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу антибалістичну систему в межах програми Freyja до кінця 2026 року.

Freyja – це проєкт системи протиповітряної та протиракетної оборони, який Україна розробляє разом із кількома європейськими країнами. Основним завданням нової системи стане перехоплення балістичних ракет.

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