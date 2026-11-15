Поромні та понтонні переправи у Києві можуть слугувати лише аварійним рішенням для перевезення дуже важливих вантажів, але вони вразливі до ударів безпілотників і ракет, а повноцінною альтернативою міг би стати тунель під Дніпром.

Таку думку висловив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Чому пороми та понтони не замінять мости у Києві

За його словами, останнім часом у засобах масової інформації з’являється багато повідомлень на тему мостів та альтернативних переправ у Києві. Він проаналізував варіанти сполучення між берегами Дніпра в умовах воєнних загроз.

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Флеш переконаний, що Києву потрібен тунель під Дніпром не лише як військовий об’єкт, а й для потреб міста. За його оцінкою, будівництво такого тунелю за підтримки іноземних партнерів може тривати кілька років.

Як зазначив Бескрестнов, це може бути лише тимчасове рішення, яке обмежене за можливостями та незахищеними від повітряних атак.

На його думку, поромна переправа у масштабах столиці — це виключно аварійний варіант для важливих вантажів із умовно нульовою пропускною здатністю. Її робота залежить від пірсів та під’їзних шляхів, а самі пірси залишаються вразливими для дронів типу Shahed і ракет.

Проте понтонна переправа потребує облаштування під’їздів та транспортних розв’язок. У критичній ситуації вона здатна допомогти з доставкою важливих вантажів, однак її роботу можна порушити влучанням навіть одного Shahed.

Водночас радник президента наголосив, що наявність аварійного сценарію для військових є необхідною і добре, що над цим працюють. Проте він вважає, що розвиток подій, за якого ворог знищить усі столичні мости, автоматично передбачатиме і знищення альтернативних переправ.

— Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані, тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою. Дякуємо ЗСУ, зміцнюємо ППО та РЕБ, — резюмував він.

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