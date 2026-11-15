У районі дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна, три комерційні судна потрапили під удари безпілотників. Унаслідок атаки виникли пожежі, які вдалося локалізувати. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Луки Нікулеску в соцмережі X.

Атака дронів на судна поблизу Румунії

За словами Нікулеску, інцидент стався ввечері 14 листопада. Румунські військові радари зафіксували повітряні цілі в районі дельти Дунаю, після чого Військово-повітряні сили країни двічі підіймали в небо винищувачі.

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Глава румунського уряду засудив атаку, наголосивши, що безпека екіпажів суден залишається першочерговим завданням.

Він назвав подібні інциденти неприпустимими та такими, що суперечать нормам міжнародного права.

На думку Нікулеску, атака свідчить про погіршення безпекової ситуації в регіоні через тривалу російську агресію проти України.

Прем’єр запевнив, що Румунія продовжить співпрацювати із союзниками та регіональними партнерами, зокрема НАТО, для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Які судна потрапили під удар

Міністр оборони Румунії Штефан Раду Опря повідомив, що внаслідок атаки постраждали три комерційні судна:

Evia Petrol V — грецький нафтохімічний танкер;

Marsol — балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс;

Ali Najafov — танкер для перевезення нафтопродуктів під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

За словами міністра, жертв вдалося уникнути, а пожежі, які спалахнули після ударів, оперативно локалізували.

Опря також анонсував обговорення ситуації в Чорному морі з європейськими колегами під час зустрічей у Брюсселі у вівторок і середу.

Він наголосив на необхідності посилення підтримки союзників, зокрема шляхом залучення розвідувальної авіації для патрулювання та сучасних засобів протидії безпілотникам.

Крім того, міністр повідомив про переговори з компанією Thales, яка постачає Румунії радари Gap Filler. За його словами, передання обладнання планують прискорити.

Серед основних пріоритетів Міністерства оборони Румунії залишаються модернізація озброєння, підготовка військових, обмін розвідувальною інформацією та поглиблення міжнародної співпраці.

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