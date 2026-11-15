Сили оборони уразили три заводи ВПК РФ: Нижнекамскнефтехим, ТАІФ-НК і МонолітДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У ніч на 15 листопада Сили оборони уразили в Нижньокамську ПАТ Нижнекамскнефтехим та єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на НПЗ ТАІФ-НК.
- Цієї ж доби під удар потрапило АТ Моноліт у Трубчевську Брянської області — підприємство ВПК РФ.
У ніч на 15 листопада підрозділи Сил оборони завдали ударів по двох нафтохімічних і нафтопереробних підприємствах у Нижньокамську на території Росії, розташованому за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Крім того, цієї ж доби уражено авіабудівний завод Моноліт у Брянській області Росії.
Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по нафтохімічному вузлу в Нижньокамську
У Татарстані під вогневе ураження потрапили два підприємства, що забезпечують російську армію сировиною та пальним.
Серед них є ПАТ Нижнекамскнефтехим — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та головний виробничий майданчик холдингу Сибур. Після серії вибухів на території заводу спалахнула пожежа.
Підприємство щороку продає синтетичних каучуків на десятки мільярдів рублів, а також випускає синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики. Ця продукція важлива для армії: з неї виготовляють шини для військових вантажівок, бронетехніки й літаків, ущільнювачі та шланги.
Крім того, окремі види синтетичних каучуків є зв’язувальною основою твердого ракетного палива, яке використовують, зокрема, у балістичних ракетах Іскандер.
Також під удар потрапив нафтопереробний завод ТАІФ-НК — великий комплекс із глибиною переробки понад 95%, що працює з важкою високосірчистою нафтою та газовим конденсатом.
На підприємстві уражено єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7, зафіксовано пожежу. Продукція заводу використовується як для масового пального, так і як сировина для нафтохімії та потреб військових.
Наразі масштаби завданих збитків на обох об’єктах у Татарстані уточнюються.
Ураження заводу в Брянській області
Цієї ж доби під удар потрапило ще одне підприємство російського військово-промислового комплексу — АТ Моноліт у місті Трубчевськ Брянської області. Завод спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, випускає запчастини та компоненти, а також здійснює металообробку.
У Генштабі наголосили, що простій цих підприємств безпосередньо скорочує постачання шин і гумотехнічних деталей для ворожої бронетехніки та авіації, зменшує обсяги сировини для ракетної галузі та пального для армії РФ.
— Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України, — наголошується в заяві Генерального штабу ЗСУ.