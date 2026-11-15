У ніч на 15 листопада підрозділи Сил оборони завдали ударів по двох нафтохімічних і нафтопереробних підприємствах у Нижньокамську на території Росії, розташованому за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Крім того, цієї ж доби уражено авіабудівний завод Моноліт у Брянській області Росії.

Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по нафтохімічному вузлу в Нижньокамську

У Татарстані під вогневе ураження потрапили два підприємства, що забезпечують російську армію сировиною та пальним.

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Серед них є ПАТ Нижнекамскнефтехим — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та головний виробничий майданчик холдингу Сибур. Після серії вибухів на території заводу спалахнула пожежа.

Підприємство щороку продає синтетичних каучуків на десятки мільярдів рублів, а також випускає синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики. Ця продукція важлива для армії: з неї виготовляють шини для військових вантажівок, бронетехніки й літаків, ущільнювачі та шланги.

Крім того, окремі види синтетичних каучуків є зв’язувальною основою твердого ракетного палива, яке використовують, зокрема, у балістичних ракетах Іскандер.

Також під удар потрапив нафтопереробний завод ТАІФ-НК — великий комплекс із глибиною переробки понад 95%, що працює з важкою високосірчистою нафтою та газовим конденсатом.

На підприємстві уражено єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7, зафіксовано пожежу. Продукція заводу використовується як для масового пального, так і як сировина для нафтохімії та потреб військових.

Наразі масштаби завданих збитків на обох об’єктах у Татарстані уточнюються.

Ураження заводу в Брянській області

Цієї ж доби під удар потрапило ще одне підприємство російського військово-промислового комплексу — АТ Моноліт у місті Трубчевськ Брянської області. Завод спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, випускає запчастини та компоненти, а також здійснює металообробку.

У Генштабі наголосили, що простій цих підприємств безпосередньо скорочує постачання шин і гумотехнічних деталей для ворожої бронетехніки та авіації, зменшує обсяги сировини для ракетної галузі та пального для армії РФ.

— Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України, — наголошується в заяві Генерального штабу ЗСУ.

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