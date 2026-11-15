У понеділок, 16 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії.

Відключення світла 16 листопада: що відомо

Як повідомило Укренерго, за інформацією енергетиків, для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності.

Водночас для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох черг.

Зараз дивляться

Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Фахівці продовжують цілодобові ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах, щоб якомога швидше стабілізувати електропостачання.

Українцям рекомендують перевіряти актуальну інформацію про час і тривалість відключень на офіційних ресурсах операторів системи розподілу електроенергії у своїх регіонах.

Нагадаємо, що 15 листопада Росія знову атакувала енергетичний об’єкт, завдавши удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя.

Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилася значна кількість споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях, там застосовувались вимушені аварійні відключення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.