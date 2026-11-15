Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 15 листопада.

Зеленський попередив про нові удари РФ

За словами президента, українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових атак. Зокрема, серйозною залишається загроза застосування балістичних ракет.

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– Російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів, – зазначив президент.

У зв’язку з цим Україна розраховує на результативну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яка відбудеться наступного тижня.

Головним пріоритетом Києва залишається посилення протиповітряної оборони, насамперед отримання додаткових ракет до систем Patriot і NASAMS.

— Це буде сильний сигнал – сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для Patriot, для NASAMS, – наголосив Зеленський.

Крім того, Україна планує працювати із союзниками над збільшенням виробництва безпілотників.

Президент зазначив, що українські військові ефективно застосовують дрони на фронті. За його словами, протягом жовтня російська армія втратила понад 50 тис. військових убитими та пораненими. У листопаді очікується аналогічний високий показник.

Масовані удари РФ по енергетиці: де найскладніша ситуація

Зеленський повідомив, що особливу увагу зараз приділяють відновленню електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

У цих регіонах зафіксовано значну кількість відключень електроенергії. Частині споживачів світло вже повертають, однак відновлювальні роботи тривають.

Президент наголосив, що постійні повітряні тривоги та повторні атаки суттєво ускладнюють роботу енергетиків.

За його словами, російські війська обирають окремий регіон і протягом кількох діб завдають цілеспрямованих ударів по його енергетичній інфраструктурі, зокрема електромережах і підстанціях.

Зеленський також назвав області, які зазнали найбільшої кількості російських влучань від початку вересня:

Дніпропетровська область – 131 влучання;

Київська область – 125 влучань;

Житомирська та Сумська області – понад 100 влучань у кожній.

Саме в цих регіонах, за словами глави держави, найбільше роботи для енергетиків, комунальних служб та підрозділів ДСНС.

Президент запевнив, що для ліквідації наслідків атак залучено всі необхідні сили та є відповідне обладнання.

Головне завдання зараз – забезпечити допомогу постраждалим жителям і стабілізувати енергопостачання, щоб повернутися до передбачуваних графіків відключень світла.

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