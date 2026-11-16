Внаслідок російських атак на енергосистему на сході України зафіксовані масштабні знеструмлення. Особливо складна ситуація склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі, де через значні пошкодження інфраструктури електропостачання міст суттєво обмежене.

Про це повідомили в НЕК Укренерго та компанії ДТЕК.

Де найскладніша ситуація зі світлом

У компанії наголосили, що Росія вже понад місяць поспіль систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії міста та регіони.

Зараз дивляться

Через чергові удари російських військ масштабні знеструмлення виникли на сході України. Найважча ситуація наразі спостерігається в чотирьох містах — Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

За даними ДТЕК, місто Дніпро повністю знеструмлене. Без електропостачання залишилася частина жителів Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.

Фахівці Укренерго та місцеві енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, лікарень, систем водопостачання та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об’єктів.

У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною, проте відновлювальні роботи тривають. Зараз усі відповідальні служби працюють у координації, щоб стабілізувати систему та поступово повернути світло побутовим споживачам.

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