Бронювання захищає працівників критично важливих підприємств від призову під час мобілізації. Але іноді відстрочка зникає із застосунку Резерв+, а її власник не розуміє, чи залишається він захищеним від мобілізації. Через це виникає питання, чи може ТЦК анулювати бронювання самостійно та за яких обставин працівник може втратити відстрочку.

Факти ICTV дізнавалися, чи може ТЦК відмінити бронь, що робити, якщо вона зникла з Резерв+, і чи мають право вручати повістки заброньованим працівникам.

Чи може ТЦК анулювати бронювання самостійно

Територіальні центри комплектування не мають повноважень самостійно скасовувати бронювання. Як пояснила адвокатка Віолета Монастирська у коментарі УНІАН, рішення про анулювання відстрочки ухвалюють уповноважені органи або підприємства. ТЦК не може на власний розсуд позбавити працівника броні.

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Порядок бронювання визначає постанова Кабінету міністрів України №76. У пункті 31 документа перелічені підстави для скасування бронювання. Працівники ТЦК не можуть створювати таких підстав.

Коли мають право анулювати бронювання:

закінчення строку дії бронювання;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг для потреб ЗСУ;

втрата підприємством статусу критично важливого;

ліквідація підприємства або установи;

звільнення працівника;

невідповідність працівника встановленим вимогам для бронювання.

Це не повний перелік умов. Постанова №76 передбачає й інші підстави для скасування відстрочки. Тому в кожному випадку потрібно перевіряти конкретну причину, через яку бронювання припинило діяти.

Чи є законним скасування бронювання ТЦК

Пункт 32 постанови визначає, хто може подати заяву про анулювання бронювання через портал Дія.

Хто може скасувати бронювання:

керівник державного органу, критично важливого підприємства чи установи,

уповноважена особа юридичної особи, яка надала бронь.

Отже, чи можуть ТЦК анулювати бронь за власною ініціативою? За роз’ясненням адвокатки, таких повноважень у територіальних центрів немає.

Якщо працівник вважає, що ТЦК незаконно втрутився в його бронювання, він може оскаржити відповідні рішення або дії в адміністративному суді.

Що робити, якщо бронювання зникло з Резерв+

Відсутність інформації про бронювання в застосунку ще не доводить, що відстрочку анулювали. За словами Віолети Монастирської, трапляються випадки, коли дані про бронювання зникають із системи Оберіг або не відображаються в Резерв+.

У такій ситуації працівникові варто насамперед звернутися до роботодавця. На підприємстві мають перевірити його статус у системі та з’ясувати, чи залишається бронювання чинним.

Також потрібно підготувати документи, які підтверджують надання відстрочки. Це можуть бути витяг із наказу, посвідчення про бронювання або інші документи, що є в роботодавця.

Якщо інформація в реєстрі не відповідає фактичному статусу працівника, підприємству потрібно звернутися до уповноважених органів для з’ясування причини та виправлення даних.

Самостійно вважати бронювання чинним лише на підставі старого документа ризиковано, треба перевірити його статус і з’ясувати, чи не було рішення про анулювання.

Чи може ТЦК мобілізувати заброньованого працівника

Стаття 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає відстрочку для військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час. Вона діє протягом установленого строку бронювання.

Тому працівника з чинною відстрочкою не можуть призвати на військову службу під час мобілізації на загальних підставах. Але якщо бронювання закінчилося або його анулювали відповідно до закону, підстави для відстрочки можуть зникнути.

Окремо слід перевіряти випадки, коли бронювання надали з помилками або працівник перестав відповідати вимогам для його отримання. Сам факт наявності старого посвідчення не скасовує законного рішення про припинення відстрочки.

Чи можуть вручити повістку, якщо є бронь

Наявність бронювання не означає, що військовозобов’язаному взагалі не можуть вручити повістку. Сам факт її отримання не скасовує відстрочку та не означає призову.

Якщо повістку вручили заброньованому працівникові, адвокатка радить повідомити про це роботодавця. Варто взяти документи, які підтверджують бронювання, а також довідку з підприємства із зазначенням посади.

До ТЦК потрібно взяти паспорт і військово-обліковий документ. Під час візиту слід надати підтвердження чинної відстрочки та попросити зафіксувати отримання документів. Наприклад, можна отримати відмітку про їх прийняття або інше письмове підтвердження.

Ігнорувати повістку не варто. Якщо людина не з’явилася без поважної причини, це може мати наслідки у вигляді адміністративної відповідальності.

Якщо після цього ТЦК ухвалить рішення, яке порушує права заброньованого працівника, оскаржувати можна саме відповідні рішення чи дії.

Зокрема, це може бути постанова про адміністративне правопорушення, відмова врахувати відстрочку або рішення про призов.

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