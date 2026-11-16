Найближчим часом російські війська можуть завдати ракетного удару по Україні. Українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Про підготовку Росії до атаки повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 листопада.

Зеленський попередив про ракетну атаку РФ

За словами глави держави, є інформація про готовність російських військ завдати удару. Він закликав громадян бути особливо уважними до сигналів ракетної небезпеки ввечері, вночі та протягом наступної доби.

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– Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ та об’єкти інфраструктури в передмісті балістичними ракетами.

Унаслідок обстрілу в столиці були пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і нежитлові споруди. Руйнувань зазнала й енергетична інфраструктура.

У Києві постраждали шестеро людей, серед них 14-річна дитина. Двох поранених медики доправили до лікарень.

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