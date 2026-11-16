В Україні протягом найближчого тижня збережеться нестійка осіння погода. Новий атмосферний фронт, який почав надходити до країни 16 листопада, принесе дощі, посилення вітру та коливання температури. У деяких регіонах повітря прогріватиметься до +18°C. Однак наприкінці тижня синоптики прогнозують зміну погодних умов.

Факти ICTV дізнавалися, коли почнеться похолодання та коли прийдуть сильні снігопади в Україну.

Якою буде погода в Україні 16-20 листопада

Як розповіла у коментарі Фактам ICTV речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха, у понеділок, 16 листопада, антициклон відходитиме за межі України у східному напрямку. Його місце поступово займатиме новий атмосферний фронт.

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У вівторок, 17 листопада, дощі очікуються на заході, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території істотних опадів не прогнозують.

У середу, 18 листопада, невеликі дощі пройдуть у більшості областей, крім сходу та південного сходу. На заході вони будуть помірними.

Температура повітря поступово підвищуватиметься. Якщо 16 листопада в більшості областей удень очікується +3…+8°C, то вже 18 листопада стовпчики термометрів покажуть +7…+12°C. На півдні буде ще тепліше +13…+18°C.

За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, 19-20 листопада в Україні також пройдуть дощі. Температура 19 листопада вночі та вдень становитиме +5…+11°C.

З таким сценарієм погоди погоджується і начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. За його прогнозом, 17-20 листопада Україна, зокрема Черкащина, перебуватиме під впливом атлантичних циклонів. Вони принесуть хмарність, періодичні дощі, місцями тумани та посилення вітру.

На Черкащині вночі очікується +2…+7°C, удень +7…+12°C. Середньодобова температура перевищуватиме кліматичну норму на 5-6 градусів.

Коли в Україну прийде похолодання у листопаді 2026 року

За словами Наталії Птухи, помітна зміна температурного режиму очікується 21-22 листопада. У ці дні істотних опадів не прогнозують, однак через прояснення вночі повітря охолоджуватиметься до 0…-5°C, удень температура становитиме +2…+8°C.

Про можливе похолодання розповів і Віталій Постригань. За його словами, синоптичні карти вже орієнтують на арктичне вторгнення, яке може розпочатися саме у вихідні, 21-22 листопада.

Отже, після кількох днів аномально теплої та вологої погоди в Україну може почати надходити холодніше повітря з арктичних широт. Точні характеристики цього похолодання ще потребують уточнення.

Чи будуть снігопади в Україні наприкінці листопада

Поки що українські синоптики не називають точної дати, коли в Україну прийдуть снігопади. За прогнозом Наталії Птухи, 21-22 листопада істотних опадів не очікується, хоча нічна температура вже опускатиметься нижче нуля.

Прогноз Віталія Постриганя про можливе арктичне вторгнення також вказує на ймовірну зміну температурного режиму.

Тому говорити про сильні снігопади 21-22 листопада поки передчасно. Для такого прогнозу необхідне підтвердження не лише похолодання, а й формування опадів, які випадатимуть у вигляді снігу.

Коли будуть снігопади в Україні: дата

Попри те, що українські синоптики поки обережно оцінюють перспективи найближчого похолодання, Польський інститут метеорології та водного господарства прогнозує зміни погоди, які очікуються вже з п’ятниці, 20 листопада. У східних районах Польщі, зокрема в Карпатах, дощі переходитимуть в мокрий сніг, а у високогір’ї — у звичайний сніг.

21-22 листопада температура помітно знизиться, особливо на північному сході країни. У ніч із п’ятниці на суботу в карпатських улоговинах стовпчики термометрів можуть опуститися до -2°C. Імовірно, що ці зміни торкнуться західних областей України.

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