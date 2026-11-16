Україна демонструє серйозну налаштованість на продовження реформ, зокрема у сфері верховенства права.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос перед початком Європейського форуму з розширення у Брюсселі.

Відкриття решти переговорних кластерів

За словами Марти Кос, є підстави очікувати, що решту переговорних кластерів для України та Молдови відкриють у грудні цього року.

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— Є ознаки, які дозволяють мені бути оптимістичною, що для України та Молдови решту кластерів відкриють у грудні, — сказала вона.

Вона нагадала, що напередодні відбулося продуктивне засідання робочої групи ЄС – Україна з питань розширення. У ньому взяли участь прем’єр-міністр Сергій Корецький та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Єврокомісарка також відзначила зусилля українського парламенту, який продовжує ухвалювати необхідні для євроінтеграції рішення попри складні умови роботи та повітряні тривоги.

— Минулого тижня вони працювали лише 6 годин 38 хвилин, — наголосила Марта Кос.

Окрему увагу Кос приділила реформам у сфері верховенства права. Вона сподівається, що Україна продовжить роботу над ними, щоб виконати проміжні критерії (бенчмарки) у першій половині 2027 року.

Зокрема, єврокомісарка закликала українську владу запровадити чіткі правила призначення та звільнення генпрокурора.

Вона також наголосила, що виконання реформ безпосередньо пов’язане з отриманням Україною фінансової підтримки від ЄС.

Кос нагадала, що 16 листопада Рада ЄС має схвалити черговий транш для України обсягом €7,9 млрд.

Чи може вступ України до ЄС стати частиною мирної угоди

Щодо перспективи мирних переговорів в Абу-Дабі, Марта Кос зауважила, що дискусія про роль Європи значно ширша за питання її представництва за столом переговорів. На її думку, Європа має бути достатньо сильною, щоб самостійно відстоювати свої інтереси та контролювати власне майбутнє. Одним із важливих елементів цього процесу є розширення ЄС.

Водночас Кос визнала, що поки рано говорити, що вступ України до Євросоюзу стане частиною майбутньої мирної угоди.

Єврокомісарка також підкреслила, що розширення ЄС посилює безпеку та міжнародний вплив Європи. Зокрема, зближення з Україною, яка має одну з найсильніших і найдосвідченіших у бойових діях армій Європи, є важливим для спільної безпеки.

Джерело : Укрінформ

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