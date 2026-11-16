У застосунку Резерв+ у графі про постанову військово-лікарської комісії замість висновку іноді стоїть прочерк. Через це військовозобов’язані не знають, чи потрібно їм проходити медичний огляд та чи можуть через відсутність такого запису доправити їх до ТЦК під час перевірки документів на блокпості.

Відповідь залежить від того, чи має людина бронювання або відстрочку.

Факти ICTV розібралися, що означає прочерк у військово-обліковому документі та чи можуть силоміць доправити в ТЦК через відсутність запису про ВЛК в Резерв+.

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Відсутність запису про ВЛК в Резерв+: чи можуть направити в ТЦК

Прочерк у графі Постанова ВЛК не означає, що людина порушила правила військового обліку. Це означає, що в електронному документі немає відображених відомостей про висновок медичної комісії.

Проте відсутність запису не звільняє від обов’язку пройти ВЛК, якщо для цього є законні підстави. Порядок медичного огляду та призову під час мобілізації визначає постанова Кабміну №560.

За пунктом 21 цього Порядку військовозобов’язані повинні з’являтися до ТЦК за повісткою, зокрема для проходження медичного огляду.

Чи можуть доправити в ТЦК через відсутність запису про ВЛК в Резерв+, якщо людина має бронювання

За пунктом 63 постанови №560 військовозобов’язаних із чинною відстрочкою, зокрема заброньованих працівників, не направляють на медичний огляд.

Однак є винятки:

проходити ВЛК повинні ті, хто вступає на військову службу за контрактом,

раніше мав статус обмежено придатного та не пройшов повторного огляду,

ті, хто сам виявив таке бажання.

Виняток щодо повторного огляду не стосується осіб з інвалідністю.

На цю норму звернув увагу адвокат Вячеслав Кирда, відповідаючи на запитання користувача юридичного порталу Юристи.ua.

Автором звернення став 35-річний чоловік із чинним бронюванням. У Резерв+ у графі про постанову ВЛК у нього стояв прочерк, а в приписному посвідченні, виданому ще у 2016 році, було зазначено, що він обмежено придатний. Чоловік запитував, чи повинен проходити медогляд і чи можуть через відсутність запису про ВЛК доправити його до ТЦК на блокпості.

Кирда пояснив, що сам прочерк у графі ВЛК не скасовує бронювання і не є автоматичною підставою для примусового доставлення. Проте старий запис про обмежену придатність має юридичне значення.

Якщо людина справді мала такий статус і не пройшла повторної ВЛК, бронювання не звільняє її від цього обов’язку. Повторний огляд для цієї категорії потрібно було пройти ще до 5 червня 2025 року включно.

Адвокат також зауважив, що непред’явлення старого приписного не скасовує попередньої постанови медичної комісії, адже відповідні відомості можуть зберігатися в облікових документах ТЦК.

Якщо бронювання немає: чи можуть силоміць доправити до ТЦК

Для військовозобов’язаних без чинної відстрочки діють загальні правила мобілізації. За наявності законних підстав ТЦК може направити таку людину на ВЛК. Але й у цьому випадку сам прочерк у Резерв+ не означає, що особу можна затримати та примусово доправити до територіального центру.

Порядок дій під час перевірки документів визначає пункт 54 постанови №560. Якщо представники ТЦК або поліція виявили порушення правил військового обліку чи розбіжності між документом і даними реєстру, військовозобов’язаному запропонують прослідувати до ТЦК для уточнення інформації або проходження медичного огляду.

Якщо людина відмовляється, поліцейський із групи оповіщення проводить адміністративне затримання та доставлення на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще одна підстава передбачена пунктом 16 постанови №560. Поліція організовує адміністративне затримання та доставлення до ТЦК за зверненням центру осіб, які вчинили правопорушення за статтями 210 і 210-1 КУпАП. Йдеться про порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Отже, якщо людина не має бронювання, її можуть направити на ВЛК, але для примусового доставлення потрібна передбачена законом підстава. Самої відсутності запису про медичний огляд для цього недостатньо.

Під час перевірки документів на блокпості варто пред’явити паспорт і військово-обліковий документ. Якщо йдеться про затримання, людина має право з’ясувати, яке саме порушення їй закидають, на якій нормі закону ґрунтуються дії поліції та вимагати оформлення затримання відповідно до КУпАП.

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