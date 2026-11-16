Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 2 560 російських окупантів.

Загальна кількість втрат особового складу Збройних сил РФ від початку повномасштабної агресії перевищила 1 млн 625 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Втрати ворога на 16 листопада 2026

  • особовий склад — близько 1 625 420 (+2 560) осіб;
  • танки — 12 480 (+2);
  • бойові броньовані машини — 25 807 (+23);
  • артилерійські системи — 52 464 (+63);
  • РСЗВ — 2 278 (+4);
  • засоби ППО — 1 762 (+6);
  • літаки — 452;
  • гелікоптери — 356;
  • наземні робототехнічні комплекси — 3 166 (+16);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 610 376 (+1 573);
  • крилаті ракети — 5 196;
  • кораблі та катери — 35;
  • підводні човни — 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 175 930 (+772);
  • спеціальна техніка — 4 909 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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