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Втрати ворога на 16 листопада: ЗСУ знешкодили 2560 окупантів та понад 1,5 тис. БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 2 560 російських окупантів.
Загальна кількість втрат особового складу Збройних сил РФ від початку повномасштабної агресії перевищила 1 млн 625 тис. осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 16 листопада 2026
- особовий склад — близько 1 625 420 (+2 560) осіб;
- танки — 12 480 (+2);
- бойові броньовані машини — 25 807 (+23);
- артилерійські системи — 52 464 (+63);
- РСЗВ — 2 278 (+4);
- засоби ППО — 1 762 (+6);
- літаки — 452;
- гелікоптери — 356;
- наземні робототехнічні комплекси — 3 166 (+16);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 610 376 (+1 573);
- крилаті ракети — 5 196;
- кораблі та катери — 35;
- підводні човни — 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 175 930 (+772);
- спеціальна техніка — 4 909 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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