Як війна змінила новини: Олена Фроляк дала відверте інтерв’ю про те, що залишається за лаштунками

Сьогодні у нас 90% ефіру присвячено нашим захисникам, інші — репортажі та сюжети дотичні: їхні родини, реабілітація, це ВПК, проблеми тилу, економіка, енергетика.

У нас щодня збори на потреби війська, приходять у гості такі захисники, після розмови з якими просто плачеш від того, що такі люди на світі є. Ми знімаємо сюжети про хлопців і дівчат, які мали за кордоном все, але повернулись в Україну, бо відчували, що потрібні тут, потрібні на фронті. Як такими не захоплюватися?

І весь наш ефір — це історія великого народу-захисника! Попри те, що в країні дуже багато відбувається огидного, ганебного і нестерпного — корупція, несправедливість, безвідповідальність, хабарництво, проте ми виживаємо тільки заради ось цього непереможного звичайного українця.

— Повномасштабне вторгнення стало величезним випробуванням для всіх українських медіа. Ви відповідали не лише за роботу новин, а й за велику команду людей, які самі опинилися в умовах війни. Якими ви пам’ятаєте перші дні після 24 лютого 2022 року? Що було найважливішим для вас як керівниці в той момент і як вдалося перебудувати роботу редакції?

— У перші дні майже вся редакція переселилась на роботу. Багато хто виїхав, насамперед мами з дітьми. Був хаос і нерозуміння, але новини виходили як годинник в ефір.

Я на третій день повезла маму і дітей на Захід України. Чесно, залишилась там на місяць і досі шкодую про це, мене це досі ятрить та їсть. Хоч я і була постійно на зв’язку, цього мало — я мала бути фізично у Києві.

Тут мене повністю підтримав і замінив наш редактор Віктор Сорока. Я йому дуже вдячна і всім моїм колегам, які тримали тут оборону інформаційну. Ночували, варили їсти, видавали ефір, тремтіли під вибухами. Був серед них і мій чоловік Сергій, варив свіжі супчики, бо вже неможливо було харчуватись бутербродами.

Ніколи не забуду день повернення — я дуже раділа, але не приховую: були погляди осуду в деяких людей, це було в очах. Не забуду ніколи, але і не ображаюсь.

Навіть не уявляю, що було б, якби я за кордон виїхала, як це зробили мільйони українців. Тому після того погляду нікого, ні за що, ні за яких обставин не засуджую. У кожного по-своєму складається життя. І це треба поважати.

Війна і життя все перебудували. Мусимо працювати і робити свою справу — з тим, що маємо, і в тих умовах, які є.

— Глядачі знають вас передусім як ведучу, проте значна частина вашої роботи відбувається далеко від телевізійної студії. Як насправді виглядає ваш робочий день? Які рішення ви ухвалюєте як шеф-редакторка та керівниця інформаційної служби, про які глядачі навіть не здогадуються, хоча саме від них залежить те, якими будуть новини?

— Журналістика — це ініціатива. От я така ініціаторка, вигадниця і придумщиця новин, тем, ідей.

Щотижня у нас велика нарада з журналістами, ми генеруємо теми, які висвітлюватимемо. Все, що на поверхні, зробимо і так, однак дуже важливо подивитись далі, глибше, під іншим кутом, з іншими лінзами, побачити в маленькому повідомленні велику проблему, не залишити без уваги звичайних людей, а ми точно допомогли своїми сюжетами мільйонам.

Редакторська робота креативна, і цей креатив треба постійно чимось підживлювати, бо на тебе дивляться, від тебе чекають напрямку, ідей, тем. Іноді якусь тему я закидаю, а в процесі розмови вона набирає зовсім інших акцентів чи обрисів, і це дуже цікавий процес. А іноді спочатку тему, бачу, не сприймають, але обговорення таке жваве та активне, то виходить — тема-бомба!

Завжди уважно слухаю журналістів. У них багато ідей, тем, їх тільки треба побачити. Спостережливість важлива в нашій професії.

Мене мої сусіди, родина і друзі називають: місіс “давайте знімемо про це сюжет”. Часто розмова із сусідкою чи подругою стає темою для репортажів, чи діалог із таксистом.

Як показує практика, всі цікаві теми на поверхні, але їх треба побачити, відчути, скласти пазл, відтворити контекст, провести паралелі, чітку асоціацію, зазирнути в минуле проблеми.

— За кожним випуском Фактів ICTV стоїть велика команда — журналісти, редактори, оператори, режисери та технічні фахівці. Що найскладніше в управлінні таким великим і складним механізмом, особливо в умовах війни? Які якості ви найбільше цінуєте у своїх колегах і що допомагає команді залишатися єдиним цілим?

— Найскладніше те, що всі ці люди — творчі. Вони особливі, у них підвищена чутливість, вони всі зірки, у доброму сенсі слова. Це просто треба усвідомити і змиритися, навчитися спілкуватися, знати правильні слова.

Обов’язково хвалити, відзначати та помічати, бо ми часто забуваємо оцінити роботу, виділити репортаж та інтерв’ю, а натомість вказувати на недоліки не забуваємо.

Дуже ціную креативність, драматургію, повірте, це не всім дано — побудувати сюжет так, щоб не відірвалися глядачі. Ціную людей освічених, тих, хто бачить ширше і дивиться глибше, багато читає, цікавиться життям загалом, бо це одразу видно з текстів, пасажів, порівнянь та епітетів.

Не люблю ледачих, байдужих та злих, але такі у нашій професії довго не затримуються.

— Прямий ефір — це завжди певний елемент непередбачуваності, особливо коли йдеться про новини. Пригадайте найбільш екстремальний або незвичайний ефір за вашу кар’єру. Що тоді відбувалося за кадром? І як вам із командою вдалося впоратися із ситуацією?

— Прямий ефір — це частина роботи. Спитайте у людей, які працюють у прямому ефірі, — та вони ненавидять запис. Бо запис — це вічна гонитва за ідеалом і можливість переписати, перечитати, і це може тривати безкінечно.

Ефір — це як життя, не перепишеш жодної його хвилини. Ми часто жартуємо: новини в запису — це як фільм у прямому ефірі.

Так, було безліч різних екстремальних ситуацій, але це робочі моменти. Ефір — це вершина величезної роботи. Та що казати, кожна хвилина — це величезна робота цілої команди.

— У час війни люди особливо потребують достовірних новин, але водночас щодня стикаються з величезним потоком інформації, чуток і маніпуляцій. Як змінилася відповідальність редактора та журналіста за ці роки? Що сьогодні, на вашу думку, є найважливішим для збереження довіри глядачів? Якими принципами незмінно керуються Факти?

— Коли у тебе весь світ у кишені — важко втримати увагу глядача і довіру. Роби свою роботу добре і якісно — і матимеш глядача.

Ми розуміємо вплив TikTok, Telegram, соцмереж, тому й міксуємо новини на різних платформах.

Але смерть телебачення, мені здається, сильно перебільшена. Ви подивіться, як Трамп нервує через сюжети і випуски новин CNN чи Fox News. Якби їх люди не дивились, чого б він так нервував і хейтив їх, виключав із президентського пулу чи закривав сатиричні шоу, які десятиліттями виходять в ефірі.

Америка дивиться телебачення. Країна, яка “народила” HBO, Netflix, Apple TV. Звісно, воно змінюється, стає нішевим, дуже серйозно працює і вираховує свою аудиторію, б’ється за кожну долю рейтингу, розосереджується на різних платформах.

Саме професійні зйомки наших операторів і журналістів стануть документальним матеріалом у розслідуванні російських злочинів та звірств, хоча я зовсім не применшую ролі зйомок на телефон чи іншу непрофесійну техніку.

— Ви виховали не одне покоління журналістів, які сьогодні працюють у новинній індустрії. Як змінилися молоді фахівці, що приходять у професію? Чого ви навчаєте їх насамперед, а чого, можливо, самі навчаєтеся у нового покоління?

– Я дуже захоплююсь молодими журналістами. Це освічені люди, зі знанням не однієї іноземної мови, технологічно підковані, вміють монтувати, передати відео, скачати його, включитися з будь-якої точки світу.

Вони швидкі та беручкі. Повірте, я багато вчуся у них. Вони не відстають від часу, моніторять світ і всі тренди в тележурналістиці.

Можливо, я тільки їх трохи скеровую, втихомирюю максималізм, раджу їм цікавитись життям, бути внутрішньо неспокійними, завжди розкажу про останню прочитану книгу чи побачену виставу. Їх спитаю про те ж. Все це якісна основа для журналістського ока і пера.

Правда, вони критикують мене за відсутність у соцмережах, а мені шкода часу. Але не думаю, що моя скромна персона чи фото з якоїсь події комусь цікаві. А ще боюсь банальності, графоманства, псевдосуті та життя напоказ. Мені публічності вистачає.

Чого я вчуся у колег? Легшого ставлення до життя, уваги до свого простору і здоров’я, турботи про своє тіло і душу, жаги подорожей. Завжди з увагою помічаю вдалий лук, намагаюсь не відставати, маю бути сучасною, бо серед молоді.

Взагалі працювати в молодому колективі — це щастя, тим більше в такому, як наш. Люблю всіх дуже.

— Ви присвятили журналістиці значну частину свого життя. За ці роки були різні часи, складні випробування, професійні перемоги та непрості рішення. А що сьогодні мотивує вас щодня продовжувати створювати новини?

— Робота — це і є мотивація. Щодня нові виклики, сюжети та герої, нові нерви.

Мотивує мрія про перемогу, мотивує, що наш сюжет може когось врятувати, допомогти, захистити, підтримати.

Іноді думаю: завдяки чому ця країна ще тримається? Наші герої — це реально мегалюди, саме на них тримається наша країна.

Бувають такі моменти відчаю, коли світ відвертається, коли корупція в зашкварі, коли несправедливість зашкалює. Але знову кажеш собі — не маєш права розкисати і зневірюватись, бо залізні хлопці та дівчата в окопах не стогнуть, а б’ються за нас, зціпивши зуби і зібравши злість у кулак. Тому не маємо права підвести їх у тилу, в ефірі, своєю зброєю — словом.

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