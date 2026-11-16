Україна готується до засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн, яке відбудеться вже у вівторок, 17 листопада. Ключові потреби та пріоритети співпраці з партнерами представить міністр оборони України Євгеній Хмара.

Про підготовку до зустрічі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський назвав пріоритети на засідання Рамштайн

За словами президента, головний фокус української делегації буде зосереджений на посиленні протиповітряної оборони, авіації та безпілотних систем, а також на розширенні оборонного виробництва.

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Під час засідання оборонної контактної групи Україна планує обговорити з партнерами низку першочергових завдань. Серед них:

постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони;

забезпечення української бойової авіації необхідною амуніцією;

збільшення обсягів виробництва дронів для Сил оборони, залучення додаткового фінансування на ці потреби та надання більшого імпульсу спільним із партнерами оборонним виробництвам.

Зеленський наголосив, що темпи спільної роботи мають зростати, а кожен день повинен приносити конкретні результати як для України, так і для партнерів, додавши, що розраховує на змістовну зустріч.

Окремо міністр оборони Євгеній Хмара доповів президенту про виконання плану далекобійних санкцій. За словами Зеленського, українські далекобійні удари успішно досягають визначених цілей.

За підсумками доповіді президент України також повідомив, що затвердив нові операції.

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