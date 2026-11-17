Німеччина та Норвегія виділять $300 млн на посилення української ППО — ПісторіусДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Німеччина та Норвегія готують спільне фінансування нового пакета військової допомоги Україні в межах міжнародного механізму PURL.
- Основну увагу партнери приділяють посиленню протиповітряної оборони на тлі російських ракетних і дронових атак.
- Борис Пісторіус також розповів про інші оборонні проєкти, над якими Німеччина працює для підтримки українських військових.
Німеччина разом із Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння. Берлін спрямує на це $300 млн, а основний акцент буде зроблено на ракетах PAC-2 та PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони 17 листопада.
Німеччина виділить $300 млн на посилення української ППО
Німеччина вже вп’яте бере участь у програмі PURL, завдяки якій європейські партнери фінансують придбання американського озброєння для України, зауважив Пісторіус.
Цього разу Берлін спільно з Осло забезпечить фінансування чергового пакету допомоги, до якого увійдуть насамперед засоби протиповітряної оборони.
Німецький міністр пояснив, що механізм PURL дає змогу закуповувати у США озброєння, аналоги якого недоступні в Європі. Внесок Німеччини до нового пакету становитиме 300 млн доларів.
Пріоритетом стануть керовані ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, необхідні Україні для захисту від російських повітряних атак.
Крім того, Німеччина працює над інтеграцією ракет IRIS-T до комплексів NASAMS, які Норвегія передає Україні. За словами Пісторіуса, відповідні роботи вже розпочалися.
Також Берлін постачає українським військовим нові радари повітряного спостереження, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.
Очільник німецького оборонного відомства наголосив, що зміцнення української протиповітряної оборони є особливо важливим на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі напередодні зимового періоду.