Україна готова провести обмін військовополонених упродовж найближчих тижнів. Терміни його проведення залежатимуть від темпів роботи російської сторони та контактів американських представників із Москвою.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 17 листопада.

Зеленський про строки проведення обміну військовополонених

– Україна передасть Американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації Американської команди з ними, – зазначив Зеленський.

Під час наради 17 листопада президент разом із дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим і учасниками переговорного процесу визначили пріоритети для наступної зустрічі в Берліні. Вона відбудеться цього тижня.

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Обговорили звільнення цивільних заручників, яких досі утримує Росія. За словами президента, частина з них перебуває в російському полоні ще з часу до початку повномасштабної війни.

– Визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку, – додав глава держави.

Зеленський затвердив завдання для команди на наступні тижні.

Раніше президент говорив, що Україна та Росія готують найбільший від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими.

Він може охопити понад тисячу осіб з кожного боку. Остаточну кількість учасників обміну сторони узгоджують після переговорів американських представників із Росією.

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