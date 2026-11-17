Головним пріоритетом України на зимовий період залишається захист повітряного простору. Внески партнерів, оголошені під час засідання у форматі Рамштайн, дадуть змогу посилити ППО, зокрема завдяки закупівлі ракет за програмою PURL.

Про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив у Брюсселі на спільній пресконференції за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Хмара повідомив про підсумки засідання Рамштайн

– Ми пропонуємо такий обмін: партнери передають нам ракети зі своїх запасів, а натомість отримують ті, які ми вже законтрактували на наступні роки. Так ми зможемо отримати ці ракети швидше, – зазначив міністр.

Для посилення авіації Україні необхідні додаткові літаки, пілоти, озброєння та технічне обслуговування, пояснив Хмара.

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Серед першочергових потреб він назвав FPV-дрони, безпілотники для ударів на середніх і великих відстанях, дрони-перехоплювачі для боротьби із Шахедами та наземні роботизовані комплекси.

Україна планує залучати безпілотники й наземні роботизовані системи до постачання підрозділів поблизу лінії фронту. Це дасть змогу знизити ризики для життя військовослужбовців.

Під час засідання учасники обговорили й підтримку України у 2027 році. Одним із головних напрямів визначили протидію російським балістичним ракетам.

За словами міністра, Україна має достатні виробничі потужності для збільшення випуску безпілотників, проте для цього необхідні інвестиції від партнерів.

– Росія адаптується й багато інвестує у свою воєнну машину. Тому наша мета – подвоїти виробництво дронів. Для цього нам потрібна підтримка партнерів. Ідеться про інвестиції у спільне виробництво та створення спільних підприємств, – сказав він.

Хмара повідомив, що протягом останніх місяців Сили оборони звільняють більше територій, ніж захоплює російська армія. За його словами, втрати військ РФ щомісяця збільшуються.

– Україна демонструє стійкість на фронті. Останніми місяцями ми звільняємо більше території, ніж Росія захоплює. І щомісяця російські втрати зростають. Наша мета – щоб Росія втрачала більше людей, ніж набирає до війська, – наголосив Хмара.

Очільник Міноборони подякував за лідерство та підтримку міністрам оборони Німеччини й Великої Британії Борису Пісторіусу та Весу Стрітінгу, а також генеральному секретареві НАТО Марку Рютте.

Він висловив вдячність усім партнерам за оголошені внески.

– Сильна Україна означає сильна Європа. Сьогодні ми маємо спільне розуміння цього й усі можливості перейти до конкретних дій, – наголосив Хмара.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів (понад 316 млн доларів США). До нього увійдуть понад 1000 додаткових ракет для систем протиповітряної оборони малої дальності та більш ніж десять радарів ППО.

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