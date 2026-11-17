У ніч на 17 листопада (з 18:00 16 листопада) ворог атакував територію України балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400, крилатими ракетами Іскандер-К, керованими ракетами Х-59/Х-69 та 306 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака на Україну 17 листопада

Ракети росіяни запускали із Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської, Орловської та Бєлгородської областей.

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Дрони, з яких 92 — реактивні, ворог запускав із Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також з окупованих Донецька та Гвардійського, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 12:00 підтверджено збиття/подавлення:

3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69,

3 Бандеролей,

205 дронів типу Shahed (48 із них – реактивні), Гербера, безпілотників інших типів.

Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БпЛА уточнюється, наголосили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях.

Військові закликають дотримуватися правил безпеки, адже російська атака все ще триває.

Сьогодні внаслідок російської атаки на Вінницю зафіксовано влучання на території автостоянки. Там загорілися два легковики та дві вантажівки. Загинула жінка, ще одна дістала поранення.

Вночі РФ атакувала південь Одеської області. Внаслідок ворожого удару пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергооб’єкт ДТЕК Одеські електромережі. Постраждала людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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