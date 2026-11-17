Велика Британія оголосила про передачу Україні понад 1 000 додаткових ракет для систем ППО малої дальності та понад десять радарів ППО. Нове озброєння допоможе українським військовим відбивати російські повітряні атаки цієї зими.

Про це повідомляє уряд Великої Британії на тлі зустрічі союзників у Брюсселі, присвяченої координації військової підтримки України.

Велика Британія надасть Україні ракети для ППО

Вартість нового пакета допомоги для української протиповітряної оборони становить 240 млн фунтів стерлінгів. Ця сума є частиною 500 млн фунтів, про надання яких оголосили під час представлення державного бюджету Великої Британії.

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Кошти спрямують на термінове усунення прогалин в українській системі ППО напередодні зимового періоду.

До пакета увійдуть понад 1000 ракет для систем протиповітряної оборони малої дальності та пускові установки. Ці комплекси довели свою ефективність у боротьбі з реактивними Шахедами, які Росія застосовує для атак на українські міста та інфраструктуру.

Постачання озброєння для Збройних сил України розпочнеться в середині грудня.

Крім ракет і пускових установок, Лондон передасть Україні понад десять радарів протиповітряної оборони. Вони допоможуть виявляти наближення ворожих цілей і забезпечать критично важливу підтримку української оборони протягом зими.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що Володимир Путін “використовує зиму як зброю”.

– Саме тому ми повинні й надалі перетворювати нашу непохитну відданість Україні на реальні спроможності, що допоможуть захиститися від варварських російських атак. Ми використовуємо кошти, виділення яких (голова уряду, – Ред.) анонсував під час представлення бюджету для підтримки України цієї зими, щоб передати понад 1 000 ракет для систем протиповітряної оборони. Це є частиною наших постійних зусиль, спрямованих на мобілізацію союзників та зміцнення оборони України, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія передає Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow для посилення спроможностей ЗСУ уражати російські військові об’єкти, причетні до атак на цивільну інфраструктуру.

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